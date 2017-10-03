«ВКонтакте» выбыла из топ-10 самых популярных сайтов в Украине

Специалисты аналитической компании Kantar TNS Ukraine опубликовали свежую версию рейтинга 25 самых популярных сайтов в Украине составленного по результатам соответствующего исследования CMeter. Новые данные отражают положение вещей по состоянию на сентябрь этого года.

Первое, что стоит выделить — запрещенная в Украине социальная сеть «ВКонтакте» впервые покинула первую десятку популярных сайтов среди украинцев. За месяц ее охват снизился с 34% до 32,6%, в результате чего она опустилась на 11 место.

Самым популярным сайтом среди украинцев по-прежнему остается сайт поисковой системы Google. За месяц поисковик нарастил охват с 93,32% до 93,67. На второй месте находится популярный видеосервис YouTube c охватом 80,92% (месяцем ранее было 81,16%), а на третьем – Facebook (62,07%). Четвертое место за популярным онлайн-сервисом частных объявлений OLX (53,12%). Пятерку замыкает интернет-энциклопедия «Википедия», которая, как показало недавнее исследование, приносит научную пользу. К слову, «Википедия», одна из нескольких сайтов, отметившихся наибольшим ростом в прошлом месяце. В частности, ее охват увеличился с 44,67% до 48,52%.

Среди других сайтов, показавших наиболее ощутимый прирост по итогам сентября находится торговая площадка Prom.ua (8 место) – с 36,23% до 38,57%, блог-платформа Blogspot (15 место) – с 20,7% до 22,5% и, что интересно, запрещенный yandex.ua (12 мест) – с 24,11% до 25,83%. Также можно отметить существенно падение торговой площадки aliexpress.com (16 место) – с 24,54% до 22,03%.