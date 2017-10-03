«ВКонтакте» выбыла из топ-10 самых популярных сайтов в Украине
Специалисты аналитической компании Kantar TNS Ukraine опубликовали свежую версию рейтинга 25 самых популярных сайтов в Украине составленного по результатам соответствующего исследования CMeter. Новые данные отражают положение вещей по состоянию на сентябрь этого года.
Первое, что стоит выделить — запрещенная в Украине социальная сеть «ВКонтакте» впервые покинула первую десятку популярных сайтов среди украинцев. За месяц ее охват снизился с 34% до 32,6%, в результате чего она опустилась на 11 место.
Самым популярным сайтом среди украинцев по-прежнему остается сайт поисковой системы Google. За месяц поисковик нарастил охват с 93,32% до 93,67. На второй месте находится популярный видеосервис YouTube c охватом 80,92% (месяцем ранее было 81,16%), а на третьем – Facebook (62,07%). Четвертое место за популярным онлайн-сервисом частных объявлений OLX (53,12%). Пятерку замыкает интернет-энциклопедия «Википедия», которая, как показало недавнее исследование, приносит научную пользу. К слову, «Википедия», одна из нескольких сайтов, отметившихся наибольшим ростом в прошлом месяце. В частности, ее охват увеличился с 44,67% до 48,52%.
Среди других сайтов, показавших наиболее ощутимый прирост по итогам сентября находится торговая площадка Prom.ua (8 место) – с 36,23% до 38,57%, блог-платформа Blogspot (15 место) – с 20,7% до 22,5% и, что интересно, запрещенный yandex.ua (12 мест) – с 24,11% до 25,83%. Также можно отметить существенно падение торговой площадки aliexpress.com (16 место) – с 24,54% до 22,03%.
- 15 мая президент Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех сервисов «Яндекса». Кроме Mail.Ru Group и «Яндекса» в санкционный список и другие IT-компании, включая «Лаборатория Касперского», Dr.Web, ABBYY и «1С» (полный список). В тот же день ведущие операторы и интернет-провайдеры сообщили, что соответствующее работы для блокировки сайтов уже начались.
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- В августе глава СБУ заявил о борьбе со средствами обхода блокировок российских сайтов.
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- В сентябре Госспецсвязи выдвинуло предложение закупить за бюджетные средства оборудование для контроля трафика, установить его у всех крупных провайдеров, чтобы обеспечить доступ СБУ для контроля за блокировкой запрещенных российских сайтов.