Режиссер «Чужой: Ромул» раскрыл секрет «телефонов ужаса» в фильме — дань игре Alien: Isolation

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Увидел телефон? Приготовься к худшему.

Федерико Альварес, известный режиссер фильмов ужасов, решил отдать дань уважения культовой видеоигре Alien: Isolation в своем новом проекте «Чужой: Ромул». Он разместил в кадрах ленты специальные телефоны, которые служат своеобразным предупреждением для зрителей о приближении напряженных моментов.

В игре Alien: Isolation, разработанной Creative Assembly, телефоны выполняли роль точек сохранения, разбросанных по локациям. Игроки ассоциировали их с приближением опасных ситуаций. Альварес перенес эту идею на большой экран.

«В фильме вы увидите стратегически размещенные телефоны. Когда вы заметите телефон, это будет означать: готовьтесь к чему-то страшному», — рассказал режиссер изданию Total Film. Он добавил, что эта деталь помогает структурировать фильм, подготовив зрителей к интенсивным сценам.

Первые отзывы критиков свидетельствуют, что Альваресу удалось создать качественный фильм ужасов. «Чужой: Ромул» может стать тем проектом, который наконец-то прервет череду неудачных попыток возродить франшизу «Чужой».

В украинских кинотеатрах «Чужой: Ромул» стартует 15 августа. Для фанатов вселенной «Чужого» это прекрасная возможность увидеть, как режиссер соединил классические элементы франшизы с инновационными идеями, вдохновленными видеоиграми.

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Источник: Eurogamer

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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