Первые реакции на «Чужой: Ромул» — один из лучших фильмов серии, заставляющий «задыхаться от ужасов»

Появились первые отзывы журналистов на фильм «Чужой: Ромул» и они чрезвычайно положительные — Феде Альвареса хвалят за идеальную «атмосферу ужаса» и спецэффекты, а актерский состав называют мощным.

В целом все рецензенты сходятся на том, что Альваресу удалось выпустить один из лучших фильмов в 45-летней франшизе, которая стартовала с «Чужого» Ридли Скотта 1979 года. Вот цитаты из некоторых отзывов:

Жермен Люсье, Gizmodo: «Чужой: Ромул — это сумасшедшая поездка на американских горках через все шесть предыдущих фильмов серии «Чужой» с использованием их отрывков для подачи отдельной истории, наполненной кровью и ужасами».

Джаз Тангкей, Variety: «Это один из лучших фильмов во франшизе. Феде Альварес не разочаровывает. Великолепный звук и мироздание. Спецэффекты настолько хороши, что фильм вызвал у меня кошмары».

Ричард Финк, MovieWeb: «Кровавый фильм о монстрах с изобретательными декорациями, который заставил меня задыхаться от ужаса».

Нико Карузо, Indie Critics: «Захватывающий от начала до конца с удивительными эмоциональными ставками и совершенно потрясающим третьим действием. Альварес добавляет во франшизу невероятный стиль и креативность. Спецэффекты прекрасно отразили темный и суровый мир «Чужого». Напряженно и страшно, но без перебора».

