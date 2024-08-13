Первые реакции на «Чужой: Ромул» — один из лучших фильмов серии, заставляющий «задыхаться от ужасов»

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Появились первые отзывы журналистов на фильм «Чужой: Ромул» и они чрезвычайно положительные — Феде Альвареса хвалят за идеальную «атмосферу ужаса» и спецэффекты, а актерский состав называют мощным.

В целом все рецензенты сходятся на том, что Альваресу удалось выпустить один из лучших фильмов в 45-летней франшизе, которая стартовала с «Чужого» Ридли Скотта 1979 года. Вот цитаты из некоторых отзывов:

Жермен Люсье, Gizmodo: «Чужой: Ромул — это сумасшедшая поездка на американских горках через все шесть предыдущих фильмов серии «Чужой» с использованием их отрывков для подачи отдельной истории, наполненной кровью и ужасами».

Джаз Тангкей, Variety: «Это один из лучших фильмов во франшизе. Феде Альварес не разочаровывает. Великолепный звук и мироздание. Спецэффекты настолько хороши, что фильм вызвал у меня кошмары».

Ричард Финк, MovieWeb: «Кровавый фильм о монстрах с изобретательными декорациями, который заставил меня задыхаться от ужаса».

Нико Карузо, Indie Critics: «Захватывающий от начала до конца с удивительными эмоциональными ставками и совершенно потрясающим третьим действием. Альварес добавляет во франшизу невероятный стиль и креативность. Спецэффекты прекрасно отразили темный и суровый мир «Чужого». Напряженно и страшно, но без перебора».

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#AlienRomulus The bitch is back. Was skeptical going in, but this is easily one of the better films in the franchise. Fede Álvarez doesn’t disappoint. Awesome sound design and world-building. The practical effects are so good that the film gave me nightmares. pic.twitter.com/Z46KNWxYhn — Jazz Tangcay (@jazzt) August 9, 2024

«Чужой: Ромул» — это седьмой основной фильм франшизы и девятый с учетом кроссоверов «Чужой против Хищника». Это также первая лента серии, которая выходит после «Чужой: Завет» 2017 года. Ее режиссировал сам Скотт, но после неутешительных результатов проката, передал свои обязанности в следующем фильме уже Феде Альваресу и оставил за собой лишь продюсерскую роль.

Сюжет «Ромула» разворачивается между событиями «Чужого» (1979) и «Чужих» (1986), и повествует о группе молодых людей, которые сталкиваются с инопланетной формой жизни на заброшенной космической станции. Главные роли в фильме сыграли Кейли Спейни, Изабела Мерсед, Дэвид Джонссон, Арчи Рено, Спайк Фирн и Эйлин Ву.

В украинских кинотеатрах «Чужой: Ромул» стартует 15 августа.

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Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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