Режиссера "Один дома" уволили из "Фантастической четверки", потому что он "слишком много думал"

Режиссер «Один дома» и «Гарри Поттера» Крис Коламбус мог добавить к своей фильмографии оригинальную «Фантастическую четверку» 2005 года, если бы его внезапно не уволили из проекта. Как он сам объяснил сейчас, по довольно странной причине — потому что у него было «слишком много мыслей».

«Мы оказались в странной ситуации. Я работал над сценарием первой «Фантастической четверки». Было привлечено много сценаристов. Я продюсировал фильм, пришел и встретился с режиссером и другим продюсером, у меня возникли некоторые идеи», — вспоминает Коламбус в подкасте Fade to Black. «По сути, сказал: «Некоторые из этих концептов должны больше напоминать Джека Кирби, создателя «Фантастической четверки», и Серебряный век Marvel». Я ушел с той встречи, а по дороге мне позвонил руководитель 20th Century Fox и сказал, что меня уволили, потому что у меня слишком много мыслей».

Впоследствии Коламбус получил звание исполнительного продюсера фильмов «Фантастическая четверка» канала Fox, но настаивал, что «не имеет к ним никакого отношения».

Режиссер также отметил, что этот опыт «немного разозлил его в отношении к супергероике».

«Это частично началось с «Человека-паука 2″. Когда я увидел, что Сэм Рэйми сделал, то подумал, что это идеальный фильм о супергерое. Затем по очереди шли отдельные фрагменты. Первые фильмы о Бэтмене и последний Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном, я считал их блестящими. Но понял, что у меня больше нет желания их снимать. Люди делают это лучше, чем я мог бы себе представить на этом этапе моей карьеры».

«Фантастическая четверка» с Йоаном Гриффитом, Джессикой Альбой, Крисом Эвансом и Майклом Чиклисом раскрыла историю происхождения первой семьи Marvel на большом экране, сосредоточившись на «незабываемом стиле супергероев начала 2000-х»: с темными стильными декорациями и элегантными суперкостюмами, но далекими от королевских синих в красочных комиксах Кирби.

Сейчас фильм 2005 года имеет всего 28% от критиков и 45% от аудитории на Rotten Tomatoes.

Интересно, что Коламбус в том давнем разговоре, кажется, опередил свое время, поскольку сейчас многие супергеройские фильмы наследуют классический стиль комиксов. К примеру, новая «Фантастическая четверка: Первые шаги», создання в ретро-футуристическом стиле 60-х, содержит много деталей из оригинального материала, в частности более легкие и яркие костюмы. Хотя ни это, ни вездесущий Педро Паскаль не помогли фильму достичь больших успехов в кассе

Напомним, что в другом интервью Коламбус отреагировал на новую экранизацию Гарри Поттера от HBO — не без доли критики и с вопросом «имеет ли это смысл?».

Источник: Games Radar, IGN