На Netflix вышел детектив "Клуб убийств по четвергам" Криса Коламбуса

Катерина Даньшина

С сегодняшнего дня на Netflix транслируется новый фильм Криса Коламбуса — комедийный детектив «Клуб убийств по четвергам», где группа пенсионеров во главе с Хелен Миррен и Пирсом Броснаном расследует таинственное убийство.

Фильм длится 2 часа и доступен для просмотра с украинским дубляжом и субтитрами.

«Клуб убийств по четвергам» экранизирует одноименный бестселлер Ричарда Османда 2020 года, повествующий о группе пенсионеров из роскошного дома престарелых «Куперс-Чейз», которые объединяются, чтобы раскрыть убийство застройщика.

Главные персонажи: экс-шпионка Элизабет (Миррен), бывший профсоюзный активист (Броснан), медсестра на пенсии Джойс (Селия Имри) и психиатр Ибрагим (Бен Кингсли). Режиссером выступил Крис Коламбус («Один дома», «Гарри Поттер»), а сценарий адаптировали Кэти Брэнд и Сюзанна Хиткот.

Режисер Кріс Коламбус і акторський склад фільму "Клуб убивств по четвергах"
Режиссер Крис Коламбус и актерский состав фильма «Клуб убийств по четвергам»

На данный момент на Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 73% на основе 40+ рецензий. По словам критиков, это «теплая и уютная британская мистическая комедия», которая представляет забавных персонажей, но вместе с тем «не предлагает ничего особенного».

«Фильм не делает революции в жанре, и нуждается в доработке. Но он достаточно милый, чтобы оправдать два часа времени подписчиков Netflix», — подытоживают в одной из рецензий.

Напомним, что 12 декабря на Netflix выйдет другой долгожданный детектив «Достать ножи 3» с Бенуа Бланком Дэниела Крейга. Ранее режиссер раскрыл детали сюжета, которые готовят «готическую и мрачную историю» с отсылкой к Эдгару По и Вашингтону Ирвингу — и местом действия в пасторальном городке Новой Англии, где каждый из жителей «испытает свою веру».

Трейлер

