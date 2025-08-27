"В чем смысл?": режиссер фильмов "Гарри Поттер" Крис Коламбус критикует первые кадры сериала HBO

Крис Коламбус сыграл ключевую роль в создании кинофраншизы «Гарри Поттер»: срежиссировал «Философский камень» и «Тайную комнату», а также выступил продюсером «Узника Азкабана» — фильмов, которые являются, едва ли не лучшими в серии, по мнению многих фанов.

Сейчас франшиза переживает перерождение с новым сериалом от HBO, что уже приступил к съемкам первого сезона. Некоторые кадры, в том числе с Гарри и Хагридом, понемногу появляются в сети, а с ними мы имеем и реакцию самого Коламбуса — и она не то чтобы удовлетворительная. В подкасте The Rest Is Entertainment режиссер оригинальных фильмов говорит, что «озадачен» римейком и не уверен, «имеет ли он смысл»:

«Я видел эти фотографии. Он [Ник Фрост] одет в тот же костюм, который мы разработали для Хагрида. Какая-то часть меня подумала: «А в чем смысл?». Я думал, что все будет иначе, но это все то же самое. Все будет то же самое».

В то же время Коламбус отметил, что ему льстит внимание к разработкам их команды, поэтому «другая его часть» думает, что это может быть «действительно захватывающе»:

«С нетерпением жду, что они с этим сделают. Отчасти, это своего рода дежавю».

В отдельном интервью изданию The Standard Коламбус рассказал, что недавно встретил Ника Фроста и был с ним откровенным относительно роли:

«Я сказал: «Это очень сюрреалистично для меня — вы должны понять, мы с Робби Колтрейном были так близки». Так что это просто странно, чудно».

Ранее режиссер также отреагировал на «трансгендерные взгляды» автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, назвав их «очень печальными». Звезда «Одних из нас» Педро Паскаль, напомним, был несколько более резким и даже призывал «бойкотировать» сериал HBO из-за причастности к писательнице

«Самое замечательное в этом всем то, что с первой, второй и третьей книгами мы хотели сделать все это. Мы хотели перенести все на экран, но у нас не было такой возможности», — говорил Коламбус Variety до просмотра первых кадров. «Так что для меня [сериал] — это возможность воплотить все эти сцены в жизнь».

Сейчас Коламбус продвигает свой новый фильм «Клуб убийств по четвергам» о группе пенсионеров-детективов во главе с Пирсом Броснаном и Хелен Миррен. С 28 августа лента будет доступна для просмотра на Netflix.

Что касается сериала «Гарри Поттер» от HBO, то премьеру первого сезона ожидаем уже в 2027 году.

Источник: Deadline, Variety