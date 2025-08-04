Почти как у "Марвелов": продажи билетов на фильм "Фантастическая четверка" обвалились на 70% во второй уик-энд

«Фантастическая четверка» принесла один из крупнейших прокатных обвалов в истории Marvel со скромными $40 млн «домашней» кассы во второй уик-энд.

Согласно Variety, после солидного внутреннего дебюта в $117,6 млн, фильм о «первой семье Marvel» прибавил лишь $40 млн во второй уик-энд — с падением на 66%, даже больше ожиданий аналитиков. Такие цифры немного удивляют, учитывая положительные реакции, как от профильных изданий, так и обычных зрителей, которые окрестили «Фантастическую четверку» едва ли не лучшим проектом студии.

Фактически, сейчас это одно из самых больших падений в истории Marvel, которое уступает разве что провальным «Марвелам» (-78% во второй уик-энд) и находится на уровне с «Капитан Америка: Дивный новый мир» (-68%), «Человеком Муравьем 3» (-70%) и «Тор: Любовь и гром» (-67%). Конкурентный «Супермен» от DC, для сравнения, потерял 53% после старта в $125 млн домашних кассовых сборов

Если подытожить, то на данный момент «Фантастическая четверка: Первые шаги» собрала $198 млн «дома» и $368 млн по миру в целом. Относительно бюджета фильма достоверной информации нет: изначально писали о $200 млн, но впоследствии издание Variety намекало на «значительно большую сумму». Собственно, мы можем об этом никогда и не узнать, но сомнений относительно того, соберет ли фильм хотя бы $500 млн в кассе, все меньше. Хотя и в таком случае, это будет самый высокий результат Marvel в 2025 году, поскольку предыдущие релизы, «Капитан Америка» с Энтони Маки и «Громовержцы» завершили прокат с $415 млн и $382 млн соответственно — слишком далеко от некогда миллиардных заработков студии.

В следующем году ситуацию могут исправить новые «Мстители» и «Человек-паук 4». Хотя уже появились сообщения, что в будущих проектах Marvel планирует «ограничить расходы». К примеру, для новых «Людей Икс» студия будет искать молодых и неизвестных актеров, которые не потребуют гонораров в $80 млн, как для Роберта Дауни-младшего.

Напомним, что ранее франшиза «Фантастическая четверка» находилась в собственности 20th Century Fox-Marvel, однако после слияния Disney и Fox, Marvel получила ее в полноценную собственность. «Первые шаги» от режиссера Мэтта Шекмана представляют обновленный фантастический квартет в составе Педро Паскаля (Мистер Фантастик), Ванессы Кирби (Женщина-невидимка), Джозефа Куина (Человек-факел) и Эбона Мосс-Бакрака (Существо), который должен защитить Землю от прожорливого космического бога по имени Галактус (Ральф Айнесон) и его загадочного Вестника (Серебряный Серфер Джулии Гарнер).