Новости Кино 04.08.2025 comment views icon

Почти как у "Марвелов": продажи билетов на фильм "Фантастическая четверка" обвалились на 70% во второй уик-энд

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Почти как у "Марвелов": продажи билетов на фильм "Фантастическая четверка" обвалились на 70% во второй уик-энд

«Фантастическая четверка» принесла один из крупнейших прокатных обвалов в истории Marvel со скромными $40 млн «домашней» кассы во второй уик-энд.

Согласно Variety, после солидного внутреннего дебюта в $117,6 млн, фильм о «первой семье Marvel» прибавил лишь $40 млн во второй уик-энд — с падением на 66%, даже больше ожиданий аналитиков. Такие цифры немного удивляют, учитывая положительные реакции, как от профильных изданий, так и обычных зрителей, которые окрестили «Фантастическую четверку» едва ли не лучшим проектом студии.

Рецензия на фильм «Фантастическая 4: Первые шаги» / The Fantastic Four: First Steps

Фактически, сейчас это одно из самых больших падений в истории Marvel, которое уступает разве что провальным «Марвелам» (-78% во второй уик-энд) и находится на уровне с «Капитан Америка: Дивный новый мир» (-68%), «Человеком Муравьем 3» (-70%) и «Тор: Любовь и гром» (-67%). Конкурентный «Супермен» от DC, для сравнения, потерял 53% после старта в $125 млн домашних кассовых сборов

Если подытожить, то на данный момент «Фантастическая четверка: Первые шаги» собрала $198 млн «дома» и $368 млн по миру в целом. Относительно бюджета фильма достоверной информации нет: изначально писали о $200 млн, но впоследствии издание Variety намекало на «значительно большую сумму». Собственно, мы можем об этом никогда и не узнать, но сомнений относительно того, соберет ли фильм хотя бы $500 млн в кассе, все меньше. Хотя и в таком случае, это будет самый высокий результат Marvel в 2025 году, поскольку предыдущие релизы, «Капитан Америка» с Энтони Маки и «Громовержцы» завершили прокат с $415 млн и $382 млн соответственно — слишком далеко от некогда миллиардных заработков студии.

В следующем году ситуацию могут исправить новые «Мстители» и «Человек-паук 4». Хотя уже появились сообщения, что в будущих проектах Marvel планирует «ограничить расходы». К примеру, для новых «Людей Икс» студия будет искать молодых и неизвестных актеров, которые не потребуют гонораров в $80 млн, как для Роберта Дауни-младшего.

Напомним, что ранее франшиза «Фантастическая четверка» находилась в собственности 20th Century Fox-Marvel, однако после слияния Disney и Fox, Marvel получила ее в полноценную собственность. «Первые шаги» от режиссера Мэтта Шекмана представляют обновленный фантастический квартет в составе Педро Паскаля (Мистер Фантастик), Ванессы Кирби (Женщина-невидимка), Джозефа Куина (Человек-факел) и Эбона Мосс-Бакрака (Существо), который должен защитить Землю от прожорливого космического бога по имени Галактус (Ральф Айнесон) и его загадочного Вестника (Серебряный Серфер Джулии Гарнер).

Marvel не сдается: в ближайшие годы выйдут как минимум 14 фильмов и сериалов MCU (полный список + даты выхода)

Популярные новости

Плотины по всему миру сместили полюса Земли на 1 км и продолжают это делать, — исследование
ChatGPT говорил, что пишет пользователю книгу на 700 страниц — ужасная и смешная правда открылась в Reddit
Нильс Бор победил Эйнштейна: ученые создали дифракционную решетку из «замороженных» атомов, которые рассеивают фотоны по одному
Nokia ищет пути обратно на рынок смартфонов
Мультиплеер Battlefield 6 получит 9 карт, а предзаказ стоит от ₴1700 — трейлер
Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг
Вышел Commodore 64 Ultimate — первый новый компьютер компании за 30 лет
Гейб Ньюэлл из Valve: «Люди, которые не умеют программировать, но используют ИИ, станут эффективнее программистов»
«Реанимация» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — случай преждевременной деградации процессора
«Ощущение оригинала»: команда «Чужой: Земля» рассказала о новых существах и искусственных людях в сериале
Первые реакции на фильм «Фантастическая четверка» — вайбы «Интерстеллара» и одна из «лучших вещей», созданных Marvel
Clair Obscur: Expedition 33 получила патч 1.3.0 — появилась кнопка «повторить» битву по аналогии Metaphor
Отчет Apple за Q3 2025: вышел трехмиллиардный iPhone, потеря $800 млн из-за новых пошлин, прибыль +10%
Чистый воздух ускоряет глобальное потепление — по крайней мере, в Китае
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
«Ничто не вечно»: босс Ubisoft реагирует на петицию Stop Killing Games с 1,4 млн подписей
Стоимость сериала «Чужой: Земля» превысила $250 млн, а создатели нацелены на масштабы «Игры престолов»
Производителя бытовой химии Clorox взломали одним звонком — техподдержка выдала пароль и отключила MFA
100 лет квантовой физике: она работает, но ученые до сих пор не знают, что это
Первые реакции на «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном — восхитительно «глупый» фильм, достойный «Оскара»
«Способствует жестоким репрессиям»: Кристофер Нолан попал в скандал из-за съемок «Одиссеи» в оккупированном городе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить