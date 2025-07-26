Рецензия на фильм «Фантастическая 4: Первые шаги» / The Fantastic Four: First Steps

Если вы еще не устали от громких, красочных и неприлично дорогих блокбастеров после «Мира Юрского периода: Возрождение» и «Супермена», к вашим услугам «Фантастическая 4: Первые шаги» — очередная лента Кинематографической вселенной Marvel, открывающая его Шестую фазу. Почему, несмотря на очевидный супергеройский шаблон, на этот фильм все равно приятно смотреть, и почему он имеет все шансы стать одним из самых любимых по крайней мере для Доминика Торетто — рассказываем в обзоре ниже.

Плюсы: симпатичный обновленный состав команды «Фантастической 4»; захватывающий экшн; удивительная ретрофутуристическая эстетика; в целом нормальный супергеройский блокбастер, который выглядит выигрышно по сравнению с предшественниками 20- и 10-летней давности; Минусы: фильм не отличается оригинальностью нарратива и не выходит за рамки типичной супергероики; Галактус как антагонист совсем не интересен; не всем членам Четверки успевают уделить достаточно внимания; 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Фантастическая 4: Первые шаги» / The Fantastic Four: First Steps

Жанр супергеройский экшн

режиссёр Мэтт Шекман

В ролях Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Джулия Гарнер, Мэтью Вуд, Ральф Айнесон, Пол Уолтер Хаузер, Наташа Лионн, Сара Найлс, Марк Гетисс

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Земля 828. Вот уже 4 года команда супергероев, известная как Фантастическая четверка, защищает планету от любых угроз. В семье Рида Ричардса и Сью Шторм планируется пополнение, однако это радостное известие омрачает неотвратимое прибытие Галактуса, о котором сообщает его вестница Серебряная Серферка. Это космическая сущность размером с Годзиллу, со взглядом десептикона и аппетитами планетарных масштабов планирует поглотить очередной мир, поэтому Четверке придется придумать действительно что-то фантастическое, чтобы спасти родную планету от посягательств прожорливого великана.

История Фантастической четверки берет свое начало с седых, как волосы на висках Рида Ричардса, 60-х. Именно тогда команда дебютировала в одноименном комиксе авторства Стэна Ли и Джека Кирби. Чуть позже квартет перекочевал и на экраны, правда, пока в виде ряда анимационных сериалов. Что касается «живой» киноадаптации, до какой-то конкретики дело дошло лишь в 90-е, но тогдашняя малобюджетка была не более чем попыткой продюсера Бернда Айхингера сохранить права на экранизацию за компанией Constantin Films. В итоге официально ленту так и не выпустили на экраны.

С тех пор голливудские умельцы взяли себе за привычку перезагружать «Фантастическую четверку» каждые 10 лет. В 2005-м вышла в свет версия Тима Стори с Йоаном Гриффидом, Джессикой Альбой, Крисом Эвансом и Майклом Чиклисом в главных ролях. Сиквел «Вторжение Серебряного Серфера» вышел двумя годами позже, и именно там фигурировали, собственно, Серебряный Серфер и Галактус. Фильм получил даже чуть более лестные отзывы кинокритиков, чем его предшественник, но за рамки проходной супергероики не выходил. Лучшим в том отряде стало появление Эванса в образе Джонни Шторма в прошлогоднем «Дэдпуле и Росомахе».

10 лет спустя премьеровалась «Фантастическая четверка» Джоша Транка, где в супергеройские костюмы запихнули Майлза Теллера, Кейт Мару, Майкла Б. Джордана и Джейми Белла. Однако в приличном обществе о том ужасном провале вспоминать не принято.

И вот, на дворе 2025-й, а это значит, что пришло время для обновления состава команды с фирменным логотипом на груди. Причем «в родных стенах» — лента знаменует открытие Шестой фазы марвеловской вселенной. Как и Джеймс Ганн в «Супермене», создатели не распыляются на никому не нужную предысторию, ограничиваясь лишь кратким упоминанием событий, предшествовавших супергеройским трансформациям в космосе. Рид Ричардс, Сью Шторм, Джонни Шторм и Бен Гримм в течение символических 4 лет являются защитниками альтернативной Земли, поэтому заявленные в подзаголовке «первые шаги» уже были осуществлены.

Давайте будем откровенны и признаем, что эта «Четверка» с точки зрения сюжета не отошла от стандартных кинокомиксовых страстей, от которых многих уже тошнит. Есть команда, состоящая из хороших парней и девушки (окей, еще робота). Есть макгаффин. Есть легкий юмор, чтобы где-то разрядить обстановку. Есть обязательный для жанра антагонист с еще одним неестественно угрожающим шлемом на голове. А вместе с ним появляется и очередная опасность для мира, который срочно надо спасать. Спасут ли? Вопрос риторический.

При этом хорошо приправленное семейными ценностями повествование (Доминик Торетто точно был бы в восторге) отнюдь не добавляет существенной глубины всем этим взрывам, полетам в космос или падениям небоскребов.

Находясь в максимально безопасной зоне шаблонного супергеройского блокбастера, «Фантастическая четверка» сделана на совесть, и именно поэтому умудряется стать неплохим развлечением для зрителя. Последнему даже не надо быть осведомленным во всех тонкостях и многочисленных событиях этой неповоротливой махины, чтобы оставаться в контексте локальной истории. Это ладно скроенный шаблон.

Наверное только ленивый не вспомнит об удивительном ретрофутуристическом сеттинге, отсылающим к полным надежды 60-м и ставшим украшением всего фильма. Если история где-то не добирает по эмоциям или плотности событий, всегда можно обратить внимание на приятный глазу дизайн интерьеров, чудо-устройства родом из аналоговой эпохи, причудливые машины или милого робота H.E.R.B.I.E.

Что уж говорить о довольно смелой как для несмелого фильма сцене родов (но не переживайте, никакого контента, который может шокировать детишек, здесь нет) — этот крик в космосе вы точно услышите. В «Вечных» (2021) впервые во вселенной Marvel случилась сцена секса, теперь нам снова показали, что ничто человеческое супергероям не чуждо и они тоже могут любить, рожать детей и вынуждены менять тем подгузники.

К сожалению, не все члены команды получили достаточно внимания, поскольку история сосредоточена в основном на персонажах Паскаля и Ванессы Кирби. Герой Джозефа Куинна, который встречался с вездесущим Педро на съемочной площадке «Гладиатора 2» (2024), обзавелся потенциально увлекательным взаимодействием с Серебряной Серферкой, но должным развитием эта арка похвастаться не может. Отношения Бена Гримма и местной учительницы вообще никуда не годятся.

Что касается злодейских персон, то, как и в версии 2007 года, Серебряная Серферка выглядит куда интереснее Галактуса — вот уж где действительно практически бесполезная колода-функция с каменным выражением лица. Но это все равно лучше лишенного личности облака, которое представлял собой экранный предшественник.

Можно еще вспомнить приятный для всех хейтеров Педро Паскаля эпизод, в котором космический великан делает с Мистером Фантастиком примерно то же, что дети любят делать с жевательной резинкой. Но больше всего запоминается момент, когда нам наглядно демонстрируют, что не может быть на свете более мощной силы, чем разгневанная отчаянная женщина, которая готова сделать все возможное и невозможное, чтобы защитить свое дитя.

Авторы «Фантастической 4: Первые шаги» даже не пытаются сломать шаблоны супергеройского блокбастера, ибо им достаточно комфортно и в узеньких штанишках стандартного кинокомикса. С таким подходом рассчитывать на нечто большее, чем одноразовое непритязательное развлечение не приходится. С другой стороны, для сегодняшнего Marvel это уже немалое достижение.

И обязательно дождитесь сцен после титров.