Новости Софт 29.11.2023 в 18:27 comment views icon

Результаты 2023 Spotify в Украине: YAKTAK, SKOFKA и DOROFEEVA — среди самых популярных исполнителей

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Результаты 2023 Spotify в Украине: YAKTAK, SKOFKA и DOROFEEVA — среди самых популярных исполнителей

Вслед за глобальным топом Spotify Wrapped 2023 и персональной статистикой, сервис опубликовал региональные рейтинги самых популярных местных исполнителей и их песен.

Среди украинских артистов на Spotify лидировал рэпер YAKTAK, который запустил свой сольный проект только в прошлом году, но, оказывается, уже собирает десятки миллионов просмотров на YouTube.

Підсумки 2023 Spotify в Україні: YAKTAK, SKOFKA і DOROFEEVA — серед найпопулярніших виконавців

Второе место среди самых популярных украинских артистов занял SadSvit, в то время как в рейтинге самых популярных украинских треков он лидирует (а в целом представлены его 4 песни).

Spotify Wrapped 2023 в Україні: YAKTAK, SKOFKA і DOROFEEVA — серед найпопулярніших виконавців

Между тем, другой рейтинг — ТОП-10 в украинском Apple Music — в 2023 году обошелся без российских песен (в перечне 9 украинских и одна американская).

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