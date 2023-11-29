Результаты 2023 Spotify в Украине: YAKTAK, SKOFKA и DOROFEEVA — среди самых популярных исполнителей

Вслед за глобальным топом Spotify Wrapped 2023 и персональной статистикой, сервис опубликовал региональные рейтинги самых популярных местных исполнителей и их песен.

Среди украинских артистов на Spotify лидировал рэпер YAKTAK, который запустил свой сольный проект только в прошлом году, но, оказывается, уже собирает десятки миллионов просмотров на YouTube.

Второе место среди самых популярных украинских артистов занял SadSvit, в то время как в рейтинге самых популярных украинских треков он лидирует (а в целом представлены его 4 песни).

Между тем, другой рейтинг — ТОП-10 в украинском Apple Music — в 2023 году обошелся без российских песен (в перечне 9 украинских и одна американская).