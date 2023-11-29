Apple Music Replay возвращается — с итогами ваших музыкальных предпочтений 2023 года

Replay создаст анимированный ролик с подборкой ваших любимых исполнителей и песен, а также подсчитает количество часов, которые вы потратили на прослушивание музыки в этом году.

В целом Apple Music Replay предложит 7 диаграм, а также функцию отслеживания этапов, которая показывает, достигли ли вы определенных целей при использовании сервиса — например, прослушали ли вы 1000 песен и, входите ли в 100 лучших слушателей своего любимого исполнителя или жанра.

Apple запустила Replay в 2019 году, и с тех пор обновила функцию, которая становится все более похожей Spotify Wrapped — хотя и не позволяет так же легко делиться диаграммами, которые все еще предлагает через веб-страницу Apple Music.

Чтобы просмотреть свой Replay за 2023 год, перейдите на replay.music.apple.com и войдите с помощью Apple ID.

Запуск Spotify Wrapped ожидается в начале декабря и Apple, вероятно, хотела дать фору Replay, прежде чем его заглушит яркая статистика Wrapped, активно распространяющаяся в Instagram и X (ранее Twitter).