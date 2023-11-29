Spotify Wrapped 2023: «Flowers» Майли Сайрус с рекордными 1,6 млрд трансляций, а Тейлор Свифт — самая популярная певица в мире

Стартовала ежегодная кампания Spotify Wrapped с объявлением самых популярных исполнителей, альбомов и песен, а также персонализированной статистикой для каждого пользователя.

В этом году Тейлор Свифт торжествовала не только в кинотеатрах, но и стала самой популярной певицей в мире на Spotify, потеснив Bad Bunny, удерживавшего лидерство последние три года.

Свифт превысила отметку в 26,1 млрд глобальных трансляций, и также стала самым популярным музыкантом в США (наряду с Weeknd, Bad Bunny, Drake и другими).

С 1 января Spotify использовали более 574 млн человек, и в мировом масштабе самой популярной песней стала «‎Flowers» Майли Сайрус с 1,6 млрд трансляций, а Bad Bunny с «‎Un Verano Sin Ti» второй раз подряд получает награду за самый транслируемый в мире альбом.

Среди подкастов, как и в последние несколько лет, самым популярным был «The Joe Rogan Experience».

Как и в предыдущие годы, пользователи могут просмотреть статистику собственных предпочтений песен, исполнителей, жанров и т.д., а также узнать свое общее время прослушивания.

Среди нового (но, возможно, пока недоступного в Украине) — вам предложат персонажа, которым охарактеризуют то, как и что вы слушали на Spotify в 2023 году. Их в общей сложности 12 и, например, Shapeshifter — это человек, быстро переходящий от одного исполнителя к другому, а Alchemist — тот, кто создает собственные списки воспроизведения чаще, чем другие. Еще одна функция — Sound Town — подберет вам город на основе ваших музыкальных предпочтений.