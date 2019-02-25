Результаты «Киевстар» за 2018 года: рост по всем показателям (кроме количества абонентов)

Оператор сотовой связи «Киевстар» отчитался о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в четвёртом квартале 2018 года и за весь 2018 год. Отмечается, что в 2018 году все составляющие бизнеса «Киевстар» – от мобильной связи до «Домашнего Интернета» – показали стабильный рост.

В 4 квартале 2018 года количество пользователей мобильного интернета, в сравнении аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 18,2% – до 14,8 млн. Потребление трафика данных выросло на 152,4% – до 2753 МБ на абонента. В результате доходы мобильного интернета выросли на 84,5%. Это повлияло на доходы от услуг мобильной связи, которые в 4 квартале 2018 года увеличились на 17,2% – до 4,7 млрд грн. Рост в 2,5 раза потребления дата-трафика, увеличение количества пользователей мобильного интернета отразились на показателе ARPU. В 4 квартале 2018 года этот показатель вырос на 18,2% – до 58 грн. Вместе с тем, в 4 квартале 2018 года количество SIM-карт в сети «Киевстар» уменьшилось на 0,5% в сравнении с 4 кварталом 2017 года. Услугами мобильной связи в 4 квартале 2018 года пользовались 26,4 млн абонентов.

Доходы от услуг фиксированной связи в 4 квартале 2018 года увеличились на 9,1%, в сравнении с 4 кварталом 2017 года, до 311 млн грн. В основном, благодаря росту на 11% количества абонентов услуги широкополосной передачи данных («Домашний Интернет»). Так, количество абонентов этой услуги в 4 квартале 2018 года достигло показателя 912 тысяч. Показатель ARPU клиентов «Домашнего Интернета» увеличился на 1,1%, в сравнении с 4 кварталом 2017 года, до 71 грн.

Общий доход «Киевстар» в 4 квартале 2018 года увеличился на 16,6%, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, до 5 млрд грн. Капитальные инвестиции в 4 квартале 2018 года составили 749 млн грн, на 40,4% больше, чем в 4 квартале 2017 года. Главным образом, средства направлялись на развитие сети 4G.

На протяжении 2018 года оператор «Киевстар» перечислил в государственную казну налогов и других платежей на общую сумму 10,5 млрд грн. В том числе более 4 млрд грн за лицензии на частоты для развития в Украине новых технологий связи.

Ключевые показатели деятельности «Киевстар» в 4 квартале 2018 года и за весь 2018 год в сравнении с предыдущим периодом