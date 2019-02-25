Результаты «Киевстар» за 2018 года: рост по всем показателям (кроме количества абонентов)
Оператор сотовой связи «Киевстар» отчитался о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в четвёртом квартале 2018 года и за весь 2018 год. Отмечается, что в 2018 году все составляющие бизнеса «Киевстар» – от мобильной связи до «Домашнего Интернета» – показали стабильный рост.
В 4 квартале 2018 года количество пользователей мобильного интернета, в сравнении аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 18,2% – до 14,8 млн. Потребление трафика данных выросло на 152,4% – до 2753 МБ на абонента. В результате доходы мобильного интернета выросли на 84,5%. Это повлияло на доходы от услуг мобильной связи, которые в 4 квартале 2018 года увеличились на 17,2% – до 4,7 млрд грн. Рост в 2,5 раза потребления дата-трафика, увеличение количества пользователей мобильного интернета отразились на показателе ARPU. В 4 квартале 2018 года этот показатель вырос на 18,2% – до 58 грн. Вместе с тем, в 4 квартале 2018 года количество SIM-карт в сети «Киевстар» уменьшилось на 0,5% в сравнении с 4 кварталом 2017 года. Услугами мобильной связи в 4 квартале 2018 года пользовались 26,4 млн абонентов.
Доходы от услуг фиксированной связи в 4 квартале 2018 года увеличились на 9,1%, в сравнении с 4 кварталом 2017 года, до 311 млн грн. В основном, благодаря росту на 11% количества абонентов услуги широкополосной передачи данных («Домашний Интернет»). Так, количество абонентов этой услуги в 4 квартале 2018 года достигло показателя 912 тысяч. Показатель ARPU клиентов «Домашнего Интернета» увеличился на 1,1%, в сравнении с 4 кварталом 2017 года, до 71 грн.
Общий доход «Киевстар» в 4 квартале 2018 года увеличился на 16,6%, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, до 5 млрд грн. Капитальные инвестиции в 4 квартале 2018 года составили 749 млн грн, на 40,4% больше, чем в 4 квартале 2017 года. Главным образом, средства направлялись на развитие сети 4G.
На протяжении 2018 года оператор «Киевстар» перечислил в государственную казну налогов и других платежей на общую сумму 10,5 млрд грн. В том числе более 4 млрд грн за лицензии на частоты для развития в Украине новых технологий связи.
Ключевые показатели деятельности «Киевстар» в 4 квартале 2018 года и за весь 2018 год в сравнении с предыдущим периодом
|Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|4 кв. 2018
|4 кв. 2017
|4 кв 2018/4 кв 2017
|12 мес. 2018
|12 мес. 2017
|12 мес. 2018/2017
|Общие операционные доходы
|5 009
|4 297
|16,6%
|18 719
|16 542
|13,2%
|Доходы от услуг мобильной связи
|4 671
|3 986
|17,2%
|17 421
|15 338
|13,6%
|Доходы от услуг фиксированной связи
|311
|285
|9,1%
|1 206
|1 132
|6,5%
|EBITDA
|2 793
|2 494
|12,0%
|10 529
|9 221
|14,2%
|Маржа EBITDA
|55,8%
|58,0%
|-2,3 пп
|56,2%
|55,7%
|0,5 пп
|Капитальные расходы
|749
|534
|40,4%
|3100
|2618
|18,4%
|Мобильная связь
|Общий операционный доход
|4 698
|4 012
|17,1%
|17 513
|15 411
|13,6%
|В том числе от услуг передачи данных
|2 217
|1 202
|84,5%
|7 177
|4 103
|74,9%
|Абоненты (млн)
|26,4
|26,5
|-0,5%
|В том числе мобильного интернета
|14,8
|12,5
|18,2%
|ARPU (грн)
|58
|49
|18,2%
|MOU (мин.)
|584
|589
|-1,0%
|Использование данных (Мбайт/абонент)
|2 753
|1 091
|152,4%
|Фиксированная связь
|Общий операционный доход
|311
|285
|9,1%
|1 206
|1 132
|6,5%
|Операционный доход ШПД
|190
|170
|11,5%
|741
|678
|9,4%
|Абоненты ШПД (млн)
|0,9
|0,8
|11,0%
|ARPU ШПД (грн)
|71
|70
|1,1%