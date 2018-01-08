Robomart – первый в мире беспилотный продуктовый магазин на основе электромобиля с беспроводной зарядкой [CES 2018]

Несмотря на то, что стартап Bodega, развивающий сеть автоматизированных торговых киосков будущего, регулярно называют одним из главных технологических провалов прошедшего года, идея “переизобрести” торговлю не оставляет умы американских стартаперов. Команда Robomart посчитала, что основным просчетом Bodega стала стационарность киосков и решила совместить несколько трендовых технологий, разместив собственные автоматизированные торговые киоски на беспилотных электрических минивэнах.

Создатели Robomart выяснили, что порядка 60% продаваемых продуктов приходится на скоропортящиеся товары, при этом в онлайн-сегменте продается менее 5% такой продукции. Дело в том, что доставка таких продуктов обходится довольно дорого, а вдобавок покупатели не доверяют кому-то незнакомому выбирать для себя такие продукты, предпочитая самостоятельно посещать оффлайн-магазины. Согласно опросу компании, более 85% опрошенных американок в возрасте 26-44 лет не покупают фрукты и овощи по этим причинам, но при этом 65% из них заявили, что вызывали бы фургон Robomart чаще раза в неделю.

Концепт Robomart решает данную проблему следующим образом – покупателю достаточно нажать кнопку в мобильном приложении, чтобы вызвать ближайший фургончик к собственному дому (как Uber/Uber Eats). После прибытия по указанному адресу, клиент открывает дверцы магазина на колесах с помощью все того же приложения, выбирает необходимые продукты и оповещает систему о завершении шоппинга. Robomart самостоятельно отслеживает, что именно и в каком количестве клиент взял с полок с помощью запатентованной технологии “grab and go” (как концептуальный магазин Amazon), после чего формирует счет и отправляет его клиенту для онлайн-оплаты.

Фургон Robomart представляет собой полностью автономное средство передвижения (сompletely autonomous, level 5) без водительского места, что позволяет полностью задействовать весь внутренний объем (охлаждаемый и изолированный от внешней среды) под продукты. Зарядка осуществляется с помощью беспроводных зарядных станций, которые фургоны находят самостоятельно – запас хода от полного заряда составляет 130 км (80 миль), максимальная скорость передвижения – 40 км/ч (25 миль/ч). Разработчики используют аппаратную платформу от NVIDIA, дополнив ее программным обеспечением собственной разработки.

Радует, что речь идет не просто об идее – стартап уже собрал первый прототип, который покажет в рамках CES 2018, а также подал заявку на разрешение протестировать Robomart на дорогах общего пользования в Калифорнии (США). Вскоре ожидается запуск пилотной программы тестирования в Сан-Франциско, в которой примет участие ряд компаний по продаже продуктов питания – они получат доступ ко всей аналитике и данным по продажам.

Источник: Robomart