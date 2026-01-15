Новости Авто 15.01.2026 comment views icon

Роботакси Waymo завезло пассажира на трамвайные рельсы и заставило бежать

Странное поведение роботакси Waymo в Финиксе, штат Аризона, заставило пассажира буквально бежать из салона после того, как транспортное средство заехало на трамвайные рельсы.

На видео, снятом очевидцами, видно, как такси едет по трамвайным путям и опасно сближается с движущимся навстречу вагоном. Пассажир при этом выскакивает из машины во время одной из внезапных остановок и убегает не оглядываясь. Очевидец, который снимал видео, кричит ему: «Убирайтесь». 

В нескольких сотнях метров позади такси также движется трамвай. Waymo при этом возобновляет движение, однако почти сразу снова останавливается, а затем начинает ехать задним ходом. Трамвай позади стоит в ожидании, поскольку водитель не может понять, можно ли ему двигаться дальше. По информации местного новостного агентства KTVK, представители компании Valley Metro сообщили в Waymo о странном поведении их транспортного средства.

«Примерно в 9 утра в среду сотрудник Valley Metro заметил беспилотный автомобиль Waymo на путях легкорельсового транспорта, идущего на север, недалеко от пересечения Саузерн-авеню и Сентрал-авеню в Финиксе. На место происшествия прибыли сотрудники службы эксплуатации легкорельсового транспорта, и была установлена связь с Waymo. Чтобы минимизировать перебои в движении, поезда, идущие на север и юг, обменялись пассажирами, после чего развернулись и продолжили движение», — отметили в Valley Metro. 

Несмотря на отличные показатели безопасности, роботакси Waymo часто ведут себя довольно странно и создают опасные инциденты на дорогах. Зафиксированы случаи, когда машины двигались по встречной полосе, застревали на круговых перекрестках, пытались ехать на прорыв через полицейские блокпосты и игнорировали остановившиеся школьные автобусы. Компания Waymo также подверглась жесткой критике после того, как одна из их беспилотных машин совершила смертельный наезд на любимого кота из магазина продуктов в Сан-Франциско. 

Сейчас значительное внимание приковано к безопасности и возможностям роботакси компании после того, как весь парк автомобилей в Сан-Франциско вышел из строя во время масштабного отключения электроэнергии. Улицы города погрузились в хаос, поскольку беспилотные такси застряли на перекрестках и блокировали движение других транспортных средств. 

По мнению профессора перспективных и инновационных технологий в Университете штата Аризона Эндрю Мейнарда, последний инцидент является единичным случаем. Ученый отмечает, что беспилотная машина приняла очевидно ошибочное решение и оказалась в сложном положении. По его словам, это один из тех исключительных случаев, когда машина вела себя как машина, а не как человек. В Waymo пока никак не прокомментировали данный инцидент. 

Мы писали, что сервис Waymo продолжает фиксировать серию нестандартных ситуаций в своих автономных такси. Сервис работает в Лос-Анджелесе,Сан-Франциско, Финиксе, Атланте и Остине, а Waymo продолжает готовиться к расширению в другие города, так что и случаев, очевидно, будет больше.

Источник: Futurism

