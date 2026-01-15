Rockstar запустила официальный "рынок модов" GTA с ценами до $450 за пакет

Rockstar официально запустила собственный «рынок модов» для GTA. На платформе Cfx Marketplace можно продавать и покупать моды для серверов с реальными ценами, которые доходят до $450 за один пакет.

Студия описывает платформу как «кураторский цифровой магазин, где талантливые создатели [серверов] FiveM/RedM могут делиться своими работами и продавать их». Пока что доступ к маркетплейсу получили только избранные авторы, а владельцы серверов имеют доступ к сотням модов. Часть из них бесплатная, но за большинство надо платить.

На площадке продают карты, скрипты, новые локации, одежду, транспорт, персонажей и большие тематические паки. Например, пакет «Аттракционы и парки» включает тематический парк, аквапарк и здание Maze Bank и стоит $138. Некоторые другие наборы даже превышали $450, особенно если это большие креативные сборки для RP-серверов.

За проектом стоит команда модеров Cfx.re, которую Rockstar приобрела еще в 2023 году, которая известна по проекту FiveM для GTA 5 и RedM для Red Dead Redemption 2. Некоторые ранее предполагали, что их привлекут для разработки официальных инструментов для модинга напрямую в GTA 6. Тогда считалось, что студия сможет наконец отойти от политики жесткой борьбы с модерами.

Содержимое пакета «Аттракционы и парки»

После сделки тон изменился. Rockstar начала открыто поддерживать RP-серверы, а теперь вместе с Cfx.re запустила полноценный магазин модов. В компании говорят, что маркетплейс будут запускать поэтапно, «чтобы обеспечить лучший опыт как для создателей, так и для владельцев серверов».

Сейчас большинство контента ориентировано на GTA 5, но Cfx Marketplace уже поддерживает и Red Dead Redemption 2. Ожидается, что со временем доля модов для RDR возрастет. А также возростают шансы, что будущая шестая часть получит их поддержку на старте или вскоре после него. Однако точно ясно, что платформа это фундамент для новой модели монетизации RP-серверов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: IGN