Джейсон Шрайер: Контент GTA 6 до сих пор не готов на 100%, возможны новые задержки

Маргарита Юзяк

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что GTA 6 до сих пор не доделали на 100%. Он считает, что Rockstar повторяет свой путь с выпуском Red Dead Redemption 2.

При том он называет нынешнюю дату релиза в ноябре 2026 года более реалистичной, чем предыдущие дедлайны. Об этом Шрайер рассказал в подкасте The Ringer-Verse Button Mash, ссылаясь на собственные разговоры с источниками. Он упоминает, что ситуация с GTA 6 во многом напоминает работу с Red Dead Redemption 2, которую сначала анонсировали на осень 2017 года, затем перенесли на весну 2018-го, а потом снова на осень.

«Я не буду очень шокирован, если это произойдет снова в этот раз», — сказал Шрайер в подкасте.

Он уточнил, что, по его информации, разработка контента еще продолжается. Команда до сих пор решает, что именно попадет в финальную версию гри.

«Это большая и сложная игра, и, насколько я слышал, контент еще не был завершен. То есть разработчики все еще дорабатывали элементы, все еще дорабатывали уровни и миссии», — объяснил журналист.

По его словам, это нормальный процесс для настолько масштабных игр, но такие условия и объем работы затрудняют точное планирование даты выхода. По мнению Шрайера, никто в Rockstar не может со 100% уверенностью гарантировать релиз в ноябре.

GTA 6 / Roskstar

Отдельно журналист упомянул позицию Take-Two и Rockstar относительно качества релиза. Студия не готова выпускать GTA 6 в «сыром виде», даже если это будет означать новую задержку.

«У такой игры ставки настолько высоки, что они действительно не могут согласиться на что-то меньшее, чем совершенство», — сказал Шрайер.

Он упомянул и финансовую сторону: акции Take-Two остро реагируют на любые новости о GTA 6, поэтому неудачный релиз может принести серьезные последствия. Поэтому издатель, вероятно, готов откладывать выход игры, пока не будет уверен в результате.

Отдельно журналист добавил, что ноябрь как дата релиза дает Rockstar и Take-Two запас времени до финансового отчета за март 2027 года. Это позволяет успеть к праздничному сезону и в то же время оставляет пространство для маневра, если разработка затянется.

О ПК-версии GTA 6 Шрайер конкретики не дал. Зато он отметил, что для PlayStation эта игра имеет особое значение, тогда как продажи на Xbox «почти не играют роли». По его словам, Sony вероятно выстроит собственный релизный календарь учитывая GTA 6 и постарается не выпускать крупные проекты рядом с ней.

Источник: Rock Paper Shotgun

