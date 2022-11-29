Rolls-Royce первым испытал авиационный двигатель, работающий на водороде

Британские инженеры Rolls-Royce успешно использовали водород вместо традиционного реактивного топлива для двигателя современного авиалайнера.

Наземное испытание, состоявшееся на полигоне в Боскомб-Дауне, использовало зеленый водород, производимый энергией ветра и приливов из Оркнейских островов в Шотландии. Для тестирования был выбран переоборудованный турбовинтовой двигатель AE 2100-A, который приводит в действие гражданские и военные самолеты.

Успешные результаты испытания Rolls-Royce и авиакомпании easyJet – еще один шаг в попытках отрасли доказать, что водород может быть жизнеспособным вариантом для топлива, помогая компаниям уменьшать вредные выбросы углерода, влияющие на изменение климата.

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Партнерские испытания Rolls-Royce и easyJet проведены в рамках проекта Race to Zero («Дорога к безуглеродному будущему») от ООН, который направлен на достижение нулевого чистого выброса углекислого газа к 2050 году.

Авиакомпании настаивают на использовании более экологичного топлива в качестве альтернативы авиационному топливу на основе нефти. Но перелеты — одна из самых сложных отраслей для декарбонизации, а таким технологиям, как электроэнергия или топливо на водороде, еще много лет до того, чтобы осуществлять перевозку заполненного самолета на большие расстояния.

Вместе с тем, несколько компаний активно работают над технологией водородного топлива. Airbus планирует использовать свой Superjumbo A380 для испытаний реактивных водородных двигателей в рамках плана ввода в эксплуатацию самолета с нулевым уровнем выбросов до 2035 года.

CFM International, совместное предприятие французской Safran и General Electric из США, также разрабатывают двигатель, который может работать на водороде.

Испытание под руководством Rolls-Royce, хотя и не предусматривает полетов на самолете, является частью новой демонстрационной программы водорода, запущенной летом группой FTSE 100 в партнерстве с EasyJet после того, как исследование показало, что есть рыночный потенциал для самолетов с водородными двигателями.

Обе компании планируют перейти ко второму этапу испытаний, который в свою очередь приведет к полномасштабным наземным тестированиям двигателя реактивного самолета Rolls-Royce Pearl 15.

Грант Шеппс, бизнес-секретарь Великобритании, описал демонстрацию как «выдающийся пример того, как мы можем работать вместе, чтобы сделать авиацию чище, создавая рабочие места по всей стране».

«Мы расширяем границы, чтобы открыть возможности использования топлива с нулевым содержанием углерода, что может помочь изменить будущее полетов», – комментирует Грация Виттадини, главный технический директор Rolls-Royce.

Другие компании направляют свои усилия на разработку и испытание электрических самолетов. Недавно прототип полностью электрического пассажирского самолета Eviation Alice, оснащенного двумя электродвигателями мощностью 640 кВт, впервые совершил испытательный полет. Самолет планируют использовать для пригородных, грузовых и представительских рейсов на расстояние от 240 до 400 км.

Источник: Rolls-Royce, ArsTechnica