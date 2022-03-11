роскомнадзор объявил о блокировке Instagram

российское ведомство по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявило о скором ограничении доступа россиян к Instagram. Такое решение оно вынесло по требованию Генпрокуратуры рф из-за «призывов к насилию в отношении россиян».

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан российской федерации, в том числе военнослужащих».

Такой ответ россия предприняла после заявления пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна. Он заявлял, что снимает запрет на «хейтспич» для украинцев, россиян и поляков, и за «пожелание смерти» захватчикам не будет наказаний в виде удаления постов или бана.