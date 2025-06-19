Рыбы умнее, чем вы считаете — ученые узнали, как это выяснить

Ученые из Университета и исследовательского центра в Вагенингене в Нидерландах выяснили, что рыбы, на самом деле, гораздо умнее, чем считалось.

Исследователи Катарина Вила-Поука и Александр Котршал утверждают, что научное сообщество годами недооценивало интеллект рыб, опираясь исключительно на результаты лабораторных исследований. Между тем, эти результаты не отражают поведения рыб в естественной среде.

В связи с этим ученые разработали простой и недорогой инструмент для изучения поведения рыб непосредственно в реках, озерах и прудах. Исследователи отмечают, что пребывание рыб в искусственной среде меняет их поведение и механизмы адаптации, что искажает результаты наблюдений за их поведением. Вместо этого Катарина Вила-Поука и Александр Котршал разработали простую кормушку со специальными дисками, которые рыбе необходимо подвинуть, чтобы добраться до еды.

«Мы искали решение, которое можно было бы внедрить где угодно, от мелких прудов до быстрых рек. Предоставляя рыбам возможность делать независимый выбор, мы получаем гораздо более точное понимание их процессов обучения», — объясняет Катарина Вила-Поука.

Исследователи проверили свою кормушку на рыбах гуппи (Poecilia reticulata) и девятииглых колюшках (Pungitius pungitius). Отмечается, что рыбы продемонстрировали прогресс при выборе необходимых дисков, которые надо было подвинуть, чтобы добраться до еды. Это также согласуется с результатами, полученными в лаборатории. По результатам исследования ученые также установили, что в то время, как часть рыб активно занималась поиском пищи, другая часть стремилась воспользоваться их результатами вместо самостоятельного поиска.

«Изучая животных в их естественной среде обитания, мы можем лучше наблюдать за их аутентичным поведением. Это не только расширяет наше понимание когнитивной эволюции, но и имеет значение для сохранения и благополучия животных», — убеждает Александр Котршал.

Устройство недорогое, его легко модифицировать для разных видов рыб, и оно подходит для изучения социальной адаптации и памяти. Исследователи надеются, что это простое нововведение значительно продвинет область исследований когнитивных способностей рыб.

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Результаты опубликованы в журнале Methods in Ecology and Evolution

Источник: SciTechDaily