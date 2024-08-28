«Гладиатор II» получил рейтинг «для взрослых» — из-за жестоких и кровавых сцен насилия

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Ридли Скотт возвращается в Древний Рим этой осенью с сиквелом хитового боевика «Гладиатор».

Как и предшественник, «Гладиатор II» получил рейтинг R, который свидетельствует, что в фильме будут показаны сцены, предназначенные исключительно для взрослой аудитории. Речь идет в частности, о жестоких и кровавых кадрах с насилием.

Сиквел тесно связан с оригинальным фильмом, поскольку рассказывает об уже взрослом сыне Луцилы и племяннике императора Коммода, который вынужден, как и Максимус, предстать на арене Колизея, после того, как его дом разрушили современные правители-тираны.

Луция сыграл Пол Мескаль, тогда как Кони Нильсен повторит роль Луцилы. Педро Паскаль воплощает образ римского генерала Марка Акация (и, похоже, главного оппонента в бою для Луция), Фред Хечингер и Джозеф Куинн играют новых тиранов-императоров, а Дензел Вашингтон — Макринуса.

Ранее Ридли Скотт заявил, что считает «Гладиатор II» своим лучшим фильмом, несмотря на то, что в активе режиссера еще много таких хитов, как «Чужой» или «Бегущий по лезвию». Вероятно, Скотт пытается таким образом сохранить внимание зрителей, которые были несколько разочарованы первым трейлером фильма, где на фоне событий в Колизее внезапно зазвучал рэп Jay Z.

В украинских кинотеатрах «Гладиатор II» дебютирует 14 ноября.

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