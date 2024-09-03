«Пока он не начал ныть»: Ридли Скотт объяснил, почему не советовался с Расселом Кроу насчет «Гладиатора II»

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Учитывая судьбу Максимуса в оригинальном «Гладиаторе», его появление на экране в продолжении и не предусмотрено — однако Рассел Кроу мог бы быть привлечен к ленте как продюсер.

В новом интервью режиссер «Гладиатора» Ридли Скотт избежал прямого ответа на вопрос, почему Кроу не привлекли к работе, и отделался шуткой, однако отметил, что считает Рассела одним из лучших актеров.

«Сюжет, честно говоря, был у нас под носом. Мы думали, что это слишком просто. У нас хорошие отношения с Расселом. Надеюсь, так и будет. Пока он не начнет ныть о том, что с ним не посоветовались. Зачем это? Он же мертв», — заявил Скотт.

Сам Кроу ранее заявлял, что чувствует себя «некомфортно» ввиду съемок сиквела «Гладиатора», и намекал, что ему не нравятся определенные сюжетные линии:

«Мне немного некомфортно от того факта, что они делают еще один фильм. Конечно, я мертв и не могу влиять на события. Но кое-что из того, что я видел — нет, нет, нет, это не соответствует моральному путешествию этого персонажа. Но я ничего не могу сказать, это не мое место. Я в шести футах под землей».

«Гладиатор II» тесно связан с оригинальным фильмом и рассказывает об уже взрослом сыне Луцилы и племяннике императора Коммода Луции (Пол Мескаль), который вынужден, как и Максимус, предстать на арене Колизея, после того, как его дом разрушили современные правители-тираны.

Первый трейлер фильма вышел в начале июля, однако столкнулся с острой критикой — зрителям среди прочего не понравился рэп Jay-Z в Римской империи, а само видео получило больше дизлайков, чем лайков. Впоследствии Ридли Скотт в попытках вернуть внимание аудитории заявил, что «Гладиатор II» — это лучший фильм в его карьере.

Учитывая многочисленные сцены кровавых боев, как и предшественник, «Гладиатор II» получил рейтинг R. В украинском прокате сиквел дебютирует 14 ноября.

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Источник: Screen Rant

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