Римейк JRPG 1988 года Dragon Quest 3 уже скоро — загадочный тизер Square Enix

Римейк JRPG 1988 года Dragon Quest 3 был анонсированный еще три года назад и получил трейлер, который переосмыслил классическую игру в художественном стиле HD-2D от Octopath Traveler. Сейчас издатель Square Enix сообщил об обновлении проекта.

Сегодня, 27 мая, официальная учетная запись серии Dragon Quest опубликовала короткий ролик, который осветил логотип Dragon Quest и названия платформ Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X и ПК — Square Enix недавно объявила о переходе на мультиплатформенную стратегию вместо временной блокировки эксклюзивов на PS.

Интригующе, что опубликованное видео может быть тизером ожидаемого HD-2D ремейка или даже серии ремейков. «Легенда об Эрдрике приближается», — говорится в твите. Хотя имя Эрдрик распространяется на последнюю Dragon Quest 11, «легенда об Эрдрике» разворачивается в первых трех играх серии, а не только в Dragon Quest 3.

The legend of Erdrick draws near.

— DRAGON QUEST (@DragonQuest) May 27, 2024