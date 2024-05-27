Римейк JRPG 1988 года Dragon Quest 3 уже скоро — загадочный тизер Square Enix

Римейк JRPG 1988 года Dragon Quest 3 был анонсированный еще три года назад и получил трейлер, который переосмыслил классическую игру в художественном стиле HD-2D от Octopath Traveler. Сейчас издатель Square Enix сообщил об обновлении проекта.

Сегодня, 27 мая, официальная учетная запись серии Dragon Quest опубликовала короткий ролик, который осветил логотип Dragon Quest и названия платформ Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X и ПК — Square Enix недавно объявила о переходе на мультиплатформенную стратегию вместо временной блокировки эксклюзивов на PS.

Интригующе, что опубликованное видео может быть тизером ожидаемого HD-2D ремейка или даже серии ремейков. «Легенда об Эрдрике приближается», — говорится в твите. Хотя имя Эрдрик распространяется на последнюю Dragon Quest 11, «легенда об Эрдрике» разворачивается в первых трех играх серии, а не только в Dragon Quest 3.

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Да, в объявлении не упоминается римейк Dragon Quest 3 напрямую. Но лого «HD-2D» дает это понять — Dragon Quest 3 на данный момент является единственной известной HD-2D игрой компании, находящейся в производстве. Но отсутствие названия Dragon Quest 3 оставляет пространство для чего-то другого, возможно даже для серии римейков классических игр Dragon Quest.

Источник: GamesRadar