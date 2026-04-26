Новости Игры 26.04.2026 comment views icon

Final Fantasy XIV: Evercold — новая арка, кроссовер с Evangelion и два боевых режима одновременно

Final Fantasy XIV Evercold: дата выхода, новые классы и кроссовер с Evangelion / Square Enix Press

24 апреля 2026 года на Fan Festival в Анагейме продюсер и директор Final Fantasy XIV Наоки Йосида официально раскрыл шестое дополнение к игре — Evercold. Релиз запланирован на январь 2027 года на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и PC. Точная дата пока не названа.


Действие Evercold разворачивается на Четвертом отражении — одном из 14 осколков мира-источника Гидаэлин. По словам Йосиды, этот мир постепенно охватывает вечный холод. Дополнение открывает новую многосерийную арку The Godless Realms Saga — преемника саги о Гидаэлине и Зодиарке, которая длилась от A Realm Reborn до Endwalker.

Уровневый кап вырастет со 100 до 110. В игру добавят два новых класса — танк и дальнобойный физический DPS, — но их названия пока не раскрыты. Йосида подтвердил, что оба класса являются оригинальными для FFXIV и не заимствованы из других частей серии.


Главная механическая новинка — два боевых режима для всех 21 существующего класса. Reborn Mode воссоздает текущую боевую систему без изменений. Evolved Mode предлагает переосмысленные ротации способностей с меньшим количеством входных действий, но с большим акцентом на идентичность класса. Новый контент Evolved при этом не является упрощенной версией — по словам Йосиды, он даже несколько сильнее. Новые классы, которые появятся начиная с Evercold, будут поддерживать исключительно Evolved Mode.

Отдельным анонсом стала трехмерная серия альянс-рейдов EVANGELION — Ghosts of Desire. Кроссовер разрабатывает Square Enix в сотрудничестве со студией khara — создателями оригинального аниме-сериала и тетралогии Rebuild of Evangelion. Первая часть рейда выйдет вместе с Evercold, две последующие — в последующих патчах.

Президент и CEO Square Enix Такаши Кирю закрыл кейноут анонсом версии FFXIV для Nintendo Switch 2 — релиз запланирован на август 2026 года. Подписка на Switch 2 будет отдельной от других платформ, но существующие подписчики получат скидку 50%. Параллельно с 28 апреля, вместе с патчем 7.5, бесплатная пробная версия игры расширится до третьего дополнения Shadowbringers включительно.

Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин

Evercold выходит после Dawntrail, которое в 2024 году получило неоднозначные оценки сообщества — прежде всего из-за критики в адрес сюжета. Предыдущие дополнения Shadowbringers и Endwalker традиционно считаются высшей точкой FFXIV по качеству нарратива. То, что Square Enix назвала дату релиза уже на первом Fan Festival — явление нетипичное для серии и сигнал о том, что разработка находится на финальном этапе.

Star Wars Battlefront Resurgence выходит в мае с новыми героями и бесплатным контентом

Источник: Square Enix Press

Microsoft планомерно возвращает классику: Xbox Game Pass получил еще одну знаковую JRPG апреля
Хоррор о киевской Лысой Горе от бывшего тимлида S.T.A.L.K.E.R. 2 — уже на Steam: 100% одобрительных рецензий
Рецензия на фильм "Киллхаус"
Впервые в истории космоса: NASA хочет устроить пожар на Луне
10 научных опровержений самых популярных мифов о Чернобыле
Новые ноутбуки с Linux продаются лучше, чем с Windows, — Framework
Star Wars: Starfighter: что известно о фильме с Райаном Гослингом и почему от него так много ждут
Рецензия на фильм "Верхушечный хищник" / Apex
"Это кибербуллинг, вплоть до криминала": полиция хочет наказывать украинских школьников за TikTok-мемы
Красивое: обнародованы официальные рендеры Motorola Razr 70 Ultra
Создатели "Экспансия" готовят новую космическую сагу для Prime Video — и она базируется на библейском сюжете
Рецензия на мультсериал "Очень странные дела: Рассказы из 85-го" / Stranger Things: Tales From 85
