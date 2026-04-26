24 апреля 2026 года на Fan Festival в Анагейме продюсер и директор Final Fantasy XIV Наоки Йосида официально раскрыл шестое дополнение к игре — Evercold. Релиз запланирован на январь 2027 года на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и PC. Точная дата пока не названа.





Действие Evercold разворачивается на Четвертом отражении — одном из 14 осколков мира-источника Гидаэлин. По словам Йосиды, этот мир постепенно охватывает вечный холод. Дополнение открывает новую многосерийную арку The Godless Realms Saga — преемника саги о Гидаэлине и Зодиарке, которая длилась от A Realm Reborn до Endwalker.

Уровневый кап вырастет со 100 до 110. В игру добавят два новых класса — танк и дальнобойный физический DPS, — но их названия пока не раскрыты. Йосида подтвердил, что оба класса являются оригинальными для FFXIV и не заимствованы из других частей серии.





Главная механическая новинка — два боевых режима для всех 21 существующего класса. Reborn Mode воссоздает текущую боевую систему без изменений. Evolved Mode предлагает переосмысленные ротации способностей с меньшим количеством входных действий, но с большим акцентом на идентичность класса. Новый контент Evolved при этом не является упрощенной версией — по словам Йосиды, он даже несколько сильнее. Новые классы, которые появятся начиная с Evercold, будут поддерживать исключительно Evolved Mode.

Отдельным анонсом стала трехмерная серия альянс-рейдов EVANGELION — Ghosts of Desire. Кроссовер разрабатывает Square Enix в сотрудничестве со студией khara — создателями оригинального аниме-сериала и тетралогии Rebuild of Evangelion. Первая часть рейда выйдет вместе с Evercold, две последующие — в последующих патчах.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Президент и CEO Square Enix Такаши Кирю закрыл кейноут анонсом версии FFXIV для Nintendo Switch 2 — релиз запланирован на август 2026 года. Подписка на Switch 2 будет отдельной от других платформ, но существующие подписчики получат скидку 50%. Параллельно с 28 апреля, вместе с патчем 7.5, бесплатная пробная версия игры расширится до третьего дополнения Shadowbringers включительно.

Evercold выходит после Dawntrail, которое в 2024 году получило неоднозначные оценки сообщества — прежде всего из-за критики в адрес сюжета. Предыдущие дополнения Shadowbringers и Endwalker традиционно считаются высшей точкой FFXIV по качеству нарратива. То, что Square Enix назвала дату релиза уже на первом Fan Festival — явление нетипичное для серии и сигнал о том, что разработка находится на финальном этапе.

Источник: Square Enix Press