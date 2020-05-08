Рынок IT-специалистов в Украине в кризисе — количество вакансий снизилось, число соискателей выросло, многие готовы работать за более скромные зарплаты





Профильный украинский ресурс DOU.UA проанализировал рынок труда IT-сегмента Украины в апреле 2020 года, чтобы выяснить воздействие коронавируса и связанного с ним карантина на индустрию. По данным источника, количество IT-вакансий уменьшилось, а количество отзывов на позиции по некоторым категориям стремительно возросло. Работодатели отмечают, что кандидатов стало больше, но уровней Junior и Middle. А те, кого сократили, готовы работать за меньшие деньги.

В апреле 2020 года количество опубликованных вакансий уменьшилось на 38% (если смотреть на среднемесячное количество вакансий за последний год). В прошлом месяце компании опубликовали на DOU 2992 вакансии, и это примерно показатели весны 2017 года. Если сравнивать апрель с мартом 2020 года, то проседание было на уровне 20%.

Количество вакансий уменьшилось почти во всех категориях. Положительная динамика в апреле была только у Unity, Security и Product Manager, но и там она незначительна. Если брать Unity, то 41 вакансия в апреле — это немного выше среднего показателя в этой категории. Среди самых популярных категорий наибольший спад (более 50%) у специалистов .NET, QA, Front-End, Ruby и HR.

Если сравнивать апрель 2019 и апрель 2020 года, то общее количество вакансий в Киеве уменьшилось на 36%. Среди крупных городов худшая динамика в Харькове и Львове — снижение на 44% и 40% соответственно. Почти не изменилось количество удаленных вакансий, а в марте их вообще было больше всего за последний год.

Что касается опыта, то спрос на таких специалистов изменился меньше: количество вакансий для специалистов с опытом более 5 лет уменьшилось на 18% в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года. А вот вакансии для специалистов без опыта и с опытом до года сократились на 56% и 48% соответственно.

Существенное уменьшение вакансий привело к увеличению конкуренции среди кандидатов. Если на одну вакансию для специалистов в апреле приходило почти 10-ти отзывов по сравнению с 7-ю в марте, то с вакансиями джуниоров все гораздо хуже. В апреле на одну вакансию с опытом до года поступало почти 38 отзывов против 27 в марте 2020 года и 17 в апреле 2019 года. Если рассматривать Киев, то там было почти 45 отзывов на одну вакансию для начинающих.

В среднем в прошлом месяце на каждую вакансию в категории Front-end откликалось 25 специалистов — это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Интересно, что на каждую удаленную вакансию подавалось более 53 фронтенд-разработчиков, тогда как по другим категориям отзывы колеблются в пределах 5-13 на одну вакансию. Уменьшилось количество отзывов только в категории Unity — с 9-ти в апреле 2019 года до 4-х в апреле 2020 года.

Среди новичков больше всего вакансий было в категориях Marketing, QA, Sales и PHP. Среди мидлов, кроме Front-end и QA, в топ по количеству вакансий вышли еще DevOps. И учитывая количество отзывов (менее 6-ти на одну вакансию), эти специалисты сегодня чувствуют себя едва ли не самыми спокойными. Среди вакансий с требованием опыта более 5 лет, то в топе были Java, Front-end и .NET.

Количество компаний, которые публиковали вакансии в апреле, уменьшилось на 366 по сравнению с апрелем 2019 года и 222, если сравнивать с мартом 2020 года. Наем приостановили или существенно сократили как маленькие компании, так и крупные из перечня Топ-50. В среднем ежемесячно на DOU регистрировалось около 140 новых компаний, в апреле это число упало до 85. В апреле 21 компания опубликовала более 15 вакансий каждая на jobs.dou.ua, больше всего позиций разместила продуктовая компания Genesis — вместе с проектом BetterMe они опубликовали 86 вакансий в апреле.

Полную версию исследования с комментариями представителей украинских IT-компаний вы можете прочитать по следующей ссылке.

Напомним, что недавно DOU.UA провел «карантинный» опрос украинских IT-специалистов, выяснив, что им нравится не тратить время на дорогу, но не хватает коммуникции с коллегами, а страх вызывают кризис и здоровье.

Источник: DOU.UA