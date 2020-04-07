DOU.UA провел «карантинный» опрос украинских IT-специалистов: им нравится не тратить время на дорогу, но не хватает коммуникции с коллегами, а среди самых больших страхов — кризис и здоровье





Профильный ресурс DOU.UA провел опрос украинских IT-специалистов по поводу коронавируса, выяснив изменения в рабочем процессе, зарплатах и отношении к эпидемии в целом. Ожидаемо, многим специалистам на ремоуте не хватает общения с коллегами, заметная часть работает с меньшей продуктивностью, чем в офисе, а основные опасения вызывает здоровье и возможный глобальный экономический кризис.

По данным 6888 опрошенных специалистов 92,4% участников исследования в данный момент работает дистанционно и только 2,1% по-прежнему посещает офис. Из 92,4% «удаленщиков» только 10,3% работал из дома и до карантина, тогда как 82,1% перешли на данную схему работы вынужденно.

Полностью удовлетворены «ремоутом» только 22,5% респондентов, при этом 26,6% суммарно выбрали варианты ответов «Мечтаю вернуться в офис» и «Скорее не нравится». Меньше половины опрошенных (42,7%) ответили, что в целом все нормально, но не всё время, а еще 8% пока не определились.

Наиболее недовольны дистанционной работой HR-ы и рекрутеры — 20% мечтают вернуться в офис, тогда как среди разработчиков таких всего 9%. Далее следуют менеджеры проектов и топ-менеджеры — 14-15% из них хотят назад в офисы. Респонденты, проживающие только с детьми, гораздо больше хотят вернуться в офис. Если дети есть, но специалист живет с родственниками/мужем/женой, то уровень неудовлетворенности почти не отличается от тех, кто живет без детей, самостоятельно или с друзьями.

Среди негативных факторов удаленной работы на первом месте недостаток коммуникаций с коллегами (47%), далее идут овертаймы (31%), сложности с вхождением в рабочий процесс (27%), а также проблемы с удобством работы: отвлекают дети/родственники (26%), нет возможности организовать удобное рабочее место (25%), не соблюдается баланс Work/Life (24%).

При этом у работы из дома также есть ряд неоспоримых достоинств. На первое место вышла экономия времени на дорогу в офис/обратно — сразу 82% IT-специалистов оценили ее положительно. На втором месте собственно карантинное предназначение — меньше вероятность заболеть (60%). Дальше с заметным отрывом следуют свободное время (37%), комфорт (24%), продуктивность (23%) и меньше отвлекающих факторов (21%). Только 9% не увидели ни одного достоинства при переходе на домашнюю работу.

График работы изменился в сторону более раннего начала работы (что связано с отсутствием затрат времени на дорогу к офису), а также более позднего ее завершения. Интересно, что 82,7% опрошенных заявили об отсутствии контроля рабочего времени со стороны работодателя, у 15% специалистов контроль был и до введения карантина и только для 2,3% спецалистов трекинг времени ввели после перехода на ремоут.

Большая часть IT-специалистов организовала рабочее место в спальне (40%), при этом 81,3% опрошенных используют ноутбук и только 18,7% — десктоп. Общение с использованием видеосвязи у 46,3% проходит несколько раз в день, у 20,5% — хотя бы раз в день, а 15,6% вообще не использует данный вид коммуникации. В лидерах — набравший популярность Zoom (27%), далее дружной группой идут Google Hangouts (18%), Skype (17%) и Microsoft Teams (17%).

На вопрос о том, хотел бы специалист остаться работать удаленно после завершения карантина только 12,3% ответили однозначно утвердительно, зато 27,2% — однозначно отрицательно. 57,8% выбрали бы гибкий график с возможностью выбора локации работы, а 2,7% не видят разницы между офисным и домашним режимом.

Зарплата у 60% IT-сотрудников осталась на том же уровне, у почти 10% она снизилась по различным причинам, а почти 30% даже стали получать больше (правда, в основном из-за ослабления гривны).

Ну, и напоследок рейтинг основных страхов украинских IT-специалистов:

Полную версию «карантинного» опроса можно изучить по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA