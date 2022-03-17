С начала войны на станциях YASNO E-mobility бесплатно зарядились около тысячи электромобилей

С 24 февраля сеть зарядных станций YASNO E-mobility предоставляет услуги бесплатно. В условиях нехватки топлива электротранспорт становится более доступной альтернативой автомобилям с бензиновым двигателем для эвакуации в более безопасные регионы Украины. Общий объем подзарядки – 20 тыс. кВт∙ч, что позволило преодолеть водителям более 100 тыс. км пробега.

Сеть насчитывает 33 быстрые станции мощностью 50 кВт и 15 станций ускоренной зарядки мощностью 22 кВт. Небольшая часть из них временно недоступна. Расположены станции в 9 регионах: в крупнейших украинских городах и на ключевых автомагистралях, в частности, трассах Киев – Львов, Киев – Винница и т.д.

«В настоящее время услугами YASNO E-mobility активно пользуются военные, волонтеры, переселенцы, таксисты, которые помогают людям добираться до более безопасных регионов. Мы сделали зарядку в сети бесплатной с первого дня войны. Надеемся, что благодаря этому как можно больше украинцев будут чувствовать себя в безопасности», – рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Напомним, с начала российского вторжения YASNO также бесплатно поставляет электроэнергию медицинским учреждениям, военным, силовым структурам и производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.