С начала войны в Украине хакеры Anonymous опубликовали более 2 миллионов электронных писем из рф

Со дня начала войны в Украине, 24 февраля, хактивисты Anonymous объявили о присоединении к кибервойне против правительства рф в рамках операции #OpRussia. По состоянию на 10 апреля, Anonymous в сумме «слили» более 2 миллионов электронных писем.

«С момента объявления «кибервойны» криминальному режиму Кремля Anonymous опубликовали через DDoSecrets более 2 миллионов российских электронных писем, и это только начало. В ближайшие дни коллектив Anonymous опубликует другие данные, касающиеся российских организаций», — сказано в твите.

Только 3 апреля хактивисты опубликовали личную информацию 120 тысяч российских военных, которые пришли убивать в Украину (изначально получена Центром оборонных стратегий и опубликована «Украинской правдой»).

7 апреля Anonymous выложили в открытый доступ более 400 тысяч электронных писем. В том числе, более 100 тысяч писем нефтегазовой и лесозаготовительной отраслей. Также ранее хакеры Anonymous заявили, что именно они стоят за DDoS-атаками на российский канал RT.