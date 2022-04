Asus, MSI, Huawei и не только: хакеры Anonymous взялись за список компаний, которые продолжают работать в рф

Хакеры Anonymous выложили перечень компаний, которые продолжают работать в россии не смотря на войну в Украине. В списке есть

Acer, Alibaba, ASUS, Cloudflare, Eutelsat, Huawei, Lenovo, MSI, Tencent, Xiaomi и другие. Судя по всему, они будут новыми целями хактивистов, так как сам перечень ранее был составлен американским Йельским университетом.

What other evidence is needed for those multinational companies which are still doing bloody business in Russia?

If it’s difficult for you to leave Russia immediately even after the #BuchaMassacre, then it will be easy for us to involve you in the #OpRussia campaign. #Anonymous pic.twitter.com/5fIqtWqIcw

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 3, 2022