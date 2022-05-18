С начала возобновления оплаты за проезд в коммунальном транспорте Киева провалидировали 350 тыс. е-билетов

После возобновления оплаты за проезд в Киеве 16 мая жители и гости столицы провалидировали около 350 тыс. е-билетов. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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«Мы проанализировали, какие маршруты пользуются наибольшим спросом у горожан, и приняли решение об увеличении количества подвижного состава на 20 маршрутах наземного общественного транспорта. На семь трамвайных маршрутов мы добавляем 9 единиц транспорта и на 11 троллейбусных маршрутов — 11 единиц транспорта. Увеличение количества подвижного состава позволяет сократить интервал движения общественного транспорта на этих маршрутах», – рассказал Николай Поворозник.

Он добавил, что городские власти и дальше будут отслеживать спрос на маршрутах наземного транспорта и, соответственно, увеличивать количество подвижного состава.

«Будьте ответственны – платите за проезд! Это ваш вклад в экономику города, и, соответственно, в победу!», – подчеркнул Николай Поворозник.

Напомним, с 16 мая в Киеве возобновлена ​​оплата за проезд в коммунальном транспорте, а также заработала автоматическая система фиксации нарушений ПДД.

P.S. Список актуальных маршрутов доступен по следующей ссылке.