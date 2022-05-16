С сегодняшнего дня в Украине снова заработала автоматическая система фиксации нарушений ПДД, а в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте

С сегодняшнего дня, 16 мая, украинцев ждет ряд важных нововведений: по всей Украине возобновляют работу камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, а в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте.
Автофиксация нарушений ПДД
Камеры автофиксации нарушений ПДД отключили после полномасштабного вторжения россии вместе с государственными реестрами, чтобы защитить данные украинцев. С тех пор государственные органы приняли необходимые меры безопасности и возобновили работу реестров Минюста и информационных систем ГСЦ в безопасном месте. Постепенно Минцифр вместе с другими государственными органами возобновляет работу всех электронных сервисов.
Возврат автоматической системы фиксации нарушений ПДД накануне анонсирован в МВД. С сегодняшнего дня приборы фиксации правонарушений снова будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме на автомобильных дорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей. Всего заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях. Полный список работающих камер можно увидеть по ссылке на карте.
Камеры не будут работать на временно оккупированных территориях. В МВД надеются, что это позволит улучшить ситуацию с безопасностью на автодорогах страны. В то же время первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин подчеркнул , что информация на камерах автоматической фиксации нарушений ПДД надежно защищена.
Общественный транспорт в Киеве становится платным
КГГА подтвердила, что 16 мая возобновляет работу электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. Это означает, что пассажиры снова будут платить за услуги общественного транспорта. С начала войны пользоваться им можно было бесплатно.
- В городском приложении «Киев Цифровой» доступны сервисы QR-билетов и транспортных карт, с помощью которых пользователи могут приобрести поездки заранее.
- Пользователи с поездками на транспортных картах смогут просмотреть их в приложении. Если с 24 февраля карту валидировали в транспорте, поездки могли ошибочно списаться. Они автоматически вернутся на карты в течение месяца.
- Пользователи, которые проезжали на март, автоматически получат проездные на июнь в приложении.
- Пользователи, которые на 24 февраля имели действительные QR-билеты, получат новые билеты в приложении. Срок действия билетов полностью восстановится – на 15 дней.