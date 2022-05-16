С сегодняшнего дня в Украине снова заработала автоматическая система фиксации нарушений ПДД, а в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте

С сегодняшнего дня, 16 мая, украинцев ждет ряд важных нововведений: по всей Украине возобновляют работу камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, а в Киеве возобновлена ​​оплата за проезд в коммунальном транспорте.

Автофиксация нарушений ПДД

Камеры автофиксации нарушений ПДД отключили после полномасштабного вторжения россии вместе с государственными реестрами, чтобы защитить данные украинцев. С тех пор государственные органы приняли необходимые меры безопасности и возобновили работу реестров Минюста и информационных систем ГСЦ в безопасном месте. Постепенно Минцифр вместе с другими государственными органами возобновляет работу всех электронных сервисов.

Возврат автоматической системы фиксации нарушений ПДД накануне анонсирован в МВД. С сегодняшнего дня приборы фиксации правонарушений снова будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме на автомобильных дорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей. Всего заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях. Полный список работающих камер можно увидеть по ссылке на карте.

Камеры не будут работать на временно оккупированных территориях. В МВД надеются, что это позволит улучшить ситуацию с безопасностью на автодорогах страны. В то же время первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин подчеркнул , что информация на камерах автоматической фиксации нарушений ПДД надежно защищена.

Общественный транспорт в Киеве становится платным

КГГА подтвердила, что 16 мая возобновляет работу электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. Это означает, что пассажиры снова будут платить за услуги общественного транспорта. С начала войны пользоваться им можно было бесплатно.