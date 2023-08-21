S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom 2023 — украинский энергетик GSC Game World и NON STOP как дополнение к демо-версии игры

Уже завтра в Кельне стартует Gamescom 2023 (церемония открытия состоится в 21:00 по Киеву) с отдельным украинским павильоном — в этом году международная выставка видеоигр будет не только удивлять показами будущих игровых хитов, но и будет угощать посетителей украинскими энергетиками NON STOP, выпущенными специально к релизу игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

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NON STOP и S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom 2023

Лимитированный (и довольно ажиотажный) энергетик со вкусом арбуза был выпущен в июне в рамках давнего сотрудничества GSC Game World и производителя энергетиков NON STOP (украинской компании «Новые Продукты»). Напиток выпускается в алюминиевой банке объемом 0,5 л и 0,25 л, что повторяет эстетику игры GSC Game World и имеет вкус арбуза. Это часть хорошо продуманной рекламной кампании — ранее разработчики подтвердили появление напитка в самой игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (брендовый напиток встречался только в дебютной части франшизы STALKER: Тень Чернобыля, которая вышла в 2007 году. По сюжету игры, энергетик можно было купить в торговцев, других сталкеров, или просто найти в тайнике) — он будет придавать сил и выносливости персонажам.

Напоминаем, что демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привезут на Gamescom 2023, чтобы желающие могли вполне оценить долгожданное продолжение знаменитого постапокалиптического шутера украинского GSC Game World. Появление энергетика NON STOP STALKER Limited edition на Gamescom 2023 лишь усилит интерес к игре GSC Game World.

В планах производителя NON STOP также расширение продаж энергетика за игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl за пределы Украины и его представление в европейских торговых сетях.

Выход STALKER 2 по-прежнему запланирован на этот год – игра выйдет на ПК, Xbox Series X|S и сразу появится в Game Pass. Игра не получит русскую локализацию (это принципиальная позиция украинских разработчиков).

Трейлер церемонии открытия Gamescom Opening Night Live

Несколькими часами ранее ведущий и продюсер Джефф Кили представил трейлер к открытию — и, судя по нему, нас ожидает достаточно насыщенная программа с анонсами и демонстрациями более 20 игр (в основном показ посвятят уже анонсированным тайтлам). На мероприятии ожидаются такие громкие проекты, как Starfield, сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, Assassins Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare III, Mortal Kombat 1, Armored Core VI Fires of Rubicon, Alan Wake 2 и другие. Также ожидаем анонс сиквела шутера Metro Exodus от украинской студии 4A Games.

В программе шоу также турниры по киберспорту, костюмированные косплей-вечеринки, знакомства с героями индустрии.