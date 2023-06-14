Новини WTF 14.06.2023 о 18:00

Енергетичний напій S.T.A.L.K.E.R. NON STOP, який вранці надійшов в продаж в супермаркетах по 40 грн, вже перепродають на OLX за 100-600 грн

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Вадим Карпусь

Автор новин

Энергетический напиток S.T.A.L.K.E.R. NON STOP, утром поступивший в продажу в супермаркетах по 40 грн, уже перепродают на OLX за 100-600 грн

З нагоди виходу гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля компанія GSC Game World запустила лімітовану серію енергетиків S.T.A.L.K.E.R. NON STOP. Цей мерч ще сьогодні вранці можна було придбати в деяких українських супермаркетах за ціною 39,99 грн. Цей товар доволі швидко закінчився в магазинах, проте його вже можна зустріти в перепродажі на OLX зі значною націнкою.

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Энергетический напиток S.T.A.L.K.E.R. NON STOP, утром поступивший в продажу в супермаркетах по 40 грн, уже перепродают на OLX за 100-600 грн

Так, на сторінках OLX можна знайти з десяток оголошень про продаж енергетичного напою NON STOP S.T.A.L.K.E.R Limited Edition. При цьому ціни в рази або навіть на порядок перевищують роздрібну ціну в супермаркетах. Так, «найдоступніша» ціна пляшки напою в перепродажі становить 99 грн – майже у 2,5 раза вище за роздрібну ціну. Проте можна з легкістю знайти оголошення про продаж енергетика по 400, 500 та навіть 600 грн за пляшку. В такому випадку закрутка досягає 10-15-кратного значення.

Энергетический напиток S.T.A.L.K.E.R. NON STOP, утром поступивший в продажу в супермаркетах по 40 грн, уже перепродают на OLX за 100-600 грн

У деяких «продавців» в наявності є по кілька десятків пляшок енергетику S.T.A.L.K.E.R. NON STOP. Водночас дехто з них заявляє навіть про «необмежену кількість банок», що явно не може відповідати дійсності.


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