GSC Game World представила лімітовану серію енергетиків NON STOP з нагоди виходу гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

GSC Game World представила лімітовану серію енергетиків S.T.A.L.K.E.R. NON STOP — оригінальний мерч, який вже можна купити в українських супермаркетах за 39,99 грн, є частиною рекламної кампанії гаряче очікуваного продовження шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Це черговий плід довгої співпраці GSC Game World та виробника енергетиків NON STOP (української компанії «Нові Продукти»), що триває вже понад 20 років.
Дизайн бляшанки повторює естетику S.T.A.L.K.E.R. Напій NON STOP S.T.A.L.K.E.R. Limited edition випускається в алюмінієвій банці об’ємом 0,5 л та має смак кавуна.
«NON STOP S.T.A.L.K.E.R. – колекційна лімітована версія, яку ми створили з нагоди співпраці з цією легендарною грою довжиною у два десятки років. Вперше NON STOP з’явився у дебютній грі – S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля у 2007 році та додавав сил героям. Його можна було купити у торговців, інших сталкерів, або просто знайти у схованці. По аналогії з грою, ми вирішили перетворити процес купівлі енергетика на справжню пригоду. За бляшанкою доведеться «полювати» зі спритністю сталкерів»,
Борис Ткачов,
директор з маркетингу групи компаній «Нові Продукти»
17 червня в тематичному супермаркеті «Сільпо» в стилістиці S.T.A.L.K.E.R. 2 відбудеться презентація напою — її проведуть у форматі квесту. На учасників чекають конкурси й багато призів з фірмовим мерчем S.T.A.L.K.E.R. Захід відбудеться за адресою: вул. Березнева, 12 А («Сільпо», ЖК Комфорт Таун). Початок о 14:00.
Фотогалерея дня: київський «Сільпо» в стилістиці S.T.A.L.K.E.R.
Раніше GSC Game World підтвердила, що енергетичний напій NON STOP з’явиться і в самій грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля (брендовий напій був лише у грі S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля, яка вийшла у 2007 році) — він допоможе персонажу рухатись швидше й підвищити витривалість. Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2, як і раніше, заплановано на цей рік — гра вийде на ПК, Xbox Series X|S та відразу з’явиться в Game Pass. Гра не отримає російської локалізації (це принципова позиція українських розробників). Напередодні GSC Game World пообіцяла зробити «важливі анонси» найближчими місяцями».
У S.T.A.L.K.E.R. 2 повертається енергетичний напій Non Stop – розробники показали нове геймплейне відео