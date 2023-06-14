GSC Game World представила лімітовану серію енергетиків NON STOP з нагоди виходу гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

GSC Game World представила лімітовану серію енергетиків S.T.A.L.K.E.R. NON STOP — оригінальний мерч, який вже можна купити в українських супермаркетах за 39,99 грн, є частиною рекламної кампанії гаряче очікуваного продовження шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Це черговий плід довгої співпраці GSC Game World та виробника енергетиків NON STOP (української компанії «Нові Продукти»), що триває вже понад 20 років.

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Дизайн бляшанки повторює естетику S.T.A.L.K.E.R. Напій NON STOP S.T.A.L.K.E.R. Limited edition випускається в алюмінієвій банці об’ємом 0,5 л та має смак кавуна.

«NON STOP S.T.A.L.K.E.R. – колекційна лімітована версія, яку ми створили з нагоди співпраці з цією легендарною грою довжиною у два десятки років. Вперше NON STOP з’явився у дебютній грі – S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля у 2007 році та додавав сил героям. Його можна було купити у торговців, інших сталкерів, або просто знайти у схованці. По аналогії з грою, ми вирішили перетворити процес купівлі енергетика на справжню пригоду. За бляшанкою доведеться «полювати» зі спритністю сталкерів», Борис Ткачов, директор з маркетингу групи компаній «Нові Продукти»

17 червня в тематичному супермаркеті «Сільпо» в стилістиці S.T.A.L.K.E.R. 2 відбудеться презентація напою — її проведуть у форматі квесту. На учасників чекають конкурси й багато призів з фірмовим мерчем S.T.A.L.K.E.R. Захід відбудеться за адресою: вул. Березнева, 12 А («Сільпо», ЖК Комфорт Таун). Початок о 14:00.

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Раніше GSC Game World підтвердила, що енергетичний напій NON STOP з’явиться і в самій грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля (брендовий напій був лише у грі S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля, яка вийшла у 2007 році) — він допоможе персонажу рухатись швидше й підвищити витривалість. Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2, як і раніше, заплановано на цей рік — гра вийде на ПК, Xbox Series X|S та відразу з’явиться в Game Pass. Гра не отримає російської локалізації (це принципова позиція українських розробників). Напередодні GSC Game World пообіцяла зробити «важливі анонси» найближчими місяцями».