Новости Авто 04.03.2024 в 10:56 comment views icon

Сайд-стартап SpaceX собрал 2850 предварительных заказов на летающий автомобиль (eVTOL) за $300 000

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Юрій Орос

Автор новостей

Сайд-стартап SpaceX собрал 2850 предварительных заказов на летающий автомобиль (eVTOL) за $300 000

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Alef Aeronautics, поддерживаемый SpaceX стартап, заявил, что получил 2850 предварительных заказов на свой футуристический электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) Alef Model A.

Компания Alef Aeronautics базируется в Сан-Матео, штат Калифорния, передаёт CNBC. Чтобы сделать предварительный заказ, нужно внести залог в размере 150 долларов. Клиенты могут снять депозит в любое время, если захотят.

Alef планирует брать с клиентов $300 000 за Model A, когда она станет коммерчески доступной — с учетом этих 2 850, общая стоимость заказов сегодня составляет более $850 млн.

На сегодня мы имеем более 2 850 предварительных заказов с учетом депозитов, что делает его самым продаваемым самолетом в истории, больше, чем у Boeing, Airbus, Joby Aviation и большинства eVTOL [электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки] вместе взятых.

— генеральный директор Alef Джим Духовны.

Сайд-стартап SpaceX собрал 2850 предварительных заказов на летающий автомобиль (eVTOL) за $300 000

Alef также работает над четырехместным седаном Model Z, который планируется выпустить к 2035 году по цене $35 000. Alef поддерживают такие же инвесторы, как ранний инвестор Tesla и космическая компания Илона Маска SpaceX.

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Для движения по дороге автомобиль использует четыре небольших двигателя в каждом из колес, и должен ездить подобно обычному электромобилю. Он имеет восемь пропеллеров спереди и сзади, которые могут вращаться независимо с разной скоростью, что позволяет ему лететь в любом направлении.

В воздухе Alef Model A должен развивать крейсерскую скорость 176 км/ч, тогда как на дороге она ограничена 40-55 км/ч.

После взлета Alef Model A может повернуться на бок, при этом кабина поворачивается так, что водитель может продолжать сидеть лицом вперед, и автомобиль практически становится бипланом, длинные боковые части которого служат верхним и нижним «крыльями».

Alef Model A весит 385 кг и квалифицируется как сверхлегкое транспортное средство, то есть подпадает под ту же юридическую классификацию, что и небольшие электромобили, такие как гольф-кары. Духовный говорит, что это должно облегчить прохождение автомобилем ключевых регуляторных согласований, чтобы получить зеленый свет для запуска полетов в 2025 году:

Если все пойдет правильно, мы планируем, и если у нас будет достаточно финансирования, если закон по крайней мере не будет хуже, он будет существовать в том виде, в котором он есть, мы планируем начать производство первого автомобиля до конца 2025 года.

В прошлом году Федеральное управление гражданской авиации США выдало Alef специальный сертификат летной годности, позволяющий использовать самолеты в ограниченных целях, среди которых выставки, исследования и разработка летающего автомобиля. Alef все еще должен получить дальнейшие одобрения, чтобы проложить путь к потребительским полетам.

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