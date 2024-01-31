Самолет Амелии Эрхарт, пропавший без вести в 1937 году, вероятно, обнаружили в Тихом океане

Компания Deep Sea Vision утверждает что обнаружила в океане самолет, размеры которого совпадают с «Локхид-Электра‎» — двухмоторным монопланом, на котором американский авиатор Эмилия Эрхарт более 85 лет назад отправилась в кругосветное путешествие и загадочно исчезла.

Deep Sea Vision, занимающаяся подводными поисками, говорит, что с помощью эхолота зафиксировала изображение самолета во время 90-дневной экспедиции в прошлом году — на 4,5 км ниже поверхности Тихого океана.

Чтобы подтвердить предположение, компания планирует вернуться к месту обнаружения для дальнейших исследований, говорит основатель Deep Sea Vision и бывший офицер разведки ВВС США Тони Ромео. В то же время, идентификация находки и ее перемещение могут занять годы.

Команда Deep Sea Vision в составе 16 человек отплыла с острова Кирибати, примерно в 2 тыс. км к югу от Гавайев, в сентябре. За три месяца они обследовали около 13 тыс. кв. км. дна Тихого океана, используя автономный подводный аппарат под названием HUGIN 6000, который может заглядывать на глубины почти 6 км.

Экспедиция проанализировала данные и зафиксировала изображение предмета с «контурами, отражающими уникальные двойные хвосты и масштаб легендарного самолета Эрхарт»

«Местоположение Эрхарт, ее штурмана и самолета остается одной из самых больших загадок нашего времени», — говорит Минди Лав Пендерграфт, исполнительный директор Ангарского музея Амелии Эрхарт.

Амелия Эрхарт — американская авиатор и одна из первых женщин-летчиков, стремившаяся совершить кругосветное путешествие по самому длинному маршруту, держась как можно ближе к экватору.

В марте 1937 года, получив на день рождения двухмоторный моноплан «Локхид-Электра», Эрхарт совершила первую попытку путешествия, сразу отличившуюся неудачей, поскольку шасси не выдержало вес перегруженного топливом самолета. После капитального ремонта, который заняла 2 месяца, самолет таки стартовал — компанию Эрхарт составил штурман Фред Нунан.

К началу июля экипаж успешно преодолел 80% маршрута — через Атлантику, экваториальную Африку, Аравию, Индию и Юго-Восточную Азию (некоторые из 28 этапов перелета были официально зарегистрированы как мировые рекорды). 2 июля Амелия и Фред стартовали с Лаэ — городка на побережье Папуа-Новой Гвинеи, и направились к маленькому острову Хауленд, расположенному в центральной части Тихого океана, где по распоряжению президента Рузвельта специально построили взлетно-посадочную полосу.

Самолет ожидали официальные лица и пресса, а у побережья находился сторожевой корабль береговой охраны «Итаска», периодически поддерживавший с экипажем радиосвязь, уже тогда отличавшуюся нестабильностью. Последнее принятое от Эрхарт сообщение звучало так:

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«Наш курс 157—337… Повторяю… Повторяю… Мы двигаемся вдоль линии север-юг…».

Судя по мощности радиосигналов, самолет должен был появиться над Хаулендом с минуты на минуту, но его так больше и не увидели.

Десятки лет поисков до сегодня так и не принесли окончательного результата. Некоторые предполагали, что у самолета закончилось топливо и он утонул в Тихом океане, другие говорят об аварийной посадке на отдаленном острове, где впоследствии даже нашли, подобный телосложению Эрхарт скелет.

Разгадка рокового полета Эрхарт — была первой целью Ромео (который вырос в семье пилотов) во время основания Deep Sea Vision в 2022 году. Он с командой базировал свою стратегию поиска на «‎теории границы дат», которая, как утверждают некоторые исследователи, объясняет исчезновение Эрхарт.

Теория утверждает, что когда Амелия с Нунаном пересекали международную линию смены дат, штурман ошибся в расчетах, отправив их примерно на 60 морских миль от курса.

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