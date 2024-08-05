Новости Технологии 05.08.2024 в 16:45 comment views icon

Один из самых горячих USB-гаджетов: миниатюрная печь для оплавления припоя греется до 350°C

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Один из самых горячих USB-гаджетов: миниатюрная печь для оплавления припоя греется до 350°C

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

В Японии представили необычную миниатюрную станцию для оплавления припоя. Несмотря на нагрев до 350°C, гаджет питается от USB с Power Delivery.

Японский маркетплейс Shigezone предлагает портативную станцию USB PD Reflow Plate, которая питается от USB. Верхняя пластина устройства достигает максимальной температуры 280°C по умолчанию, или 350°C с измененными настройками. Гаджет стоит ¥4400, что эквивалентно $29.

Найгарячіший USB-гаджет: мініатюрна піч для оплавлення припою гріється до 350°C

Размер верхней пластины составляет 55 x 55 мм. Как указано на оригинальной странице магазина, позволяет свободно разместить одноплатный мини-ПК Arduino Uno. Однако, при условии осторожности и опыта, устройство может подойти для оплавления видеокарт и других плат.

Обычно этот процесс происходит в гораздо более крупных устройствах, профессионалу скорее всего понадобится обычная печь для оплавления или паяльная станция. Процедура оплавления не решает столько проблем, сколько правильная перепайка, но в случае контактов, которые не сломаны, но почему-то все равно не работают, оплавление может помочь. Однако для восстановления полностью сломанных контактов все же понадобится пайка.

Найгарячіший USB-гаджет: мініатюрна піч для оплавлення припою гріється до 350°C

Стоимость большинства печей для оплавления начинается от $60 и может легко достигать сотен долларов. Небольшой формфактор в некоторых ситуациях может быть более удобным, хотя и более опасным для пользователя.

Онлайн-курс Recruiter від Mate academy.
Обирайте курс Recruiter та ставайте високооплачуваним спеціалістом! Навчання відбувається онлайн та ідеально підходить для новачків!
Отримати знижку на курс

Компьютер со встроенной кофемашиной — не надо отрываться от игры, чтобы поджарить зерна и приготовить кофе

Источник: Tom’s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить