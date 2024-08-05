Один из самых горячих USB-гаджетов: миниатюрная печь для оплавления припоя греется до 350°C

В Японии представили необычную миниатюрную станцию для оплавления припоя. Несмотря на нагрев до 350°C, гаджет питается от USB с Power Delivery.

Японский маркетплейс Shigezone предлагает портативную станцию USB PD Reflow Plate, которая питается от USB. Верхняя пластина устройства достигает максимальной температуры 280°C по умолчанию, или 350°C с измененными настройками. Гаджет стоит ¥4400, что эквивалентно $29.

Размер верхней пластины составляет 55 x 55 мм. Как указано на оригинальной странице магазина, позволяет свободно разместить одноплатный мини-ПК Arduino Uno. Однако, при условии осторожности и опыта, устройство может подойти для оплавления видеокарт и других плат.

Обычно этот процесс происходит в гораздо более крупных устройствах, профессионалу скорее всего понадобится обычная печь для оплавления или паяльная станция. Процедура оплавления не решает столько проблем, сколько правильная перепайка, но в случае контактов, которые не сломаны, но почему-то все равно не работают, оплавление может помочь. Однако для восстановления полностью сломанных контактов все же понадобится пайка.

Стоимость большинства печей для оплавления начинается от $60 и может легко достигать сотен долларов. Небольшой формфактор в некоторых ситуациях может быть более удобным, хотя и более опасным для пользователя.

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Источник: Tom’s Hardware

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