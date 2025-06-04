Самый мощный в мире аккумулятор для электрокаров VarEVolt заряжается до 100% за 18 секунд

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Британская компания RML Group представила свою новую разработку — аккумулятор для электрических гиперкаров VarEVolt с самой большой в мире плотностью мощности.

Отмечается, что аккумулятор уже готов к массовому производству после получения одобрения Conformity of Production (CoP). Сейчас гиперкары постепенно переходят от двигателей внутреннего сгорания к магнитным двигателям, способным разогнать машину от 0 до более 100 км за несколько секунд.

Однако для достижения такого же эффекта в автомобилях с электрической трансмиссией необходим аккумулятор, который будет выдавать большое количество энергии. Это также будет значительно сокращать запас хода автомобиля. В RML Group попытались решить эти проблемы с помощью аккумулятора VarEVolt.

Эта батарея стала самой мощной в мире для электрокаров. Она способна выдавать 6 кВт мощности на кг. VarEVolt способна мгновенно выдать весь запас энергии для генерации сверхвысокой мощности при необходимости. Результаты использования аккумулятора в гибридном гиперкаре Czinger C21 продемонстрировали способность VarEVolt рассеивать 4,5 кВт-ч энергии всего за 40 секунд.

При этом в RML Group уверяют, что VarEVolt поддерживает показатели скорости зарядки 200C, то есть, зарядки до 100% за 18 секунд. Для сравнения Porsche Taycan имеет рейтинг 5С, то есть для полной зарядки батареи нужно 12 минут.

Разработчики из RML Group создали VarEVolt на фоне трудностей с поиском подходящего поставщика для своих требований. До этого в компании сосредотачивались над разработкой двигателей внутреннего сгорания.

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Аккумуляторная система имеет модульную конструкцию и может адаптироваться под различные требования мощности и емкости. В дальнейшем компания планирует сотрудничество с производителями старых гиперкаров, предлагая комплекты модернизации и работая над аккумуляторами следующего поколения.

Компания имеет ограниченный выпуск, но может быстро масштабировать его, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Она также работает с OEM-производителями для разработки аккумуляторов следующего поколения с превосходными показателями производительности.

Источники: Autocar; Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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