Самый надежный в мире: физики создали квантовый генератор случайных чисел на блокчейне

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Американские физики соединили квантовую технологию генерации случайных битов с технологией блокчейна, создав самый надежный генератор случайных чисел.

Источники генерации случайных чисел широко используются в таких приложениях, как лотереи, отбор присяжных или же назначение плацебо в рамках клинических исследований. По словам разработчиков из Национального института стандартов и технологий (NIST) в Боулдере (США), технология, которая не только генерирует случайные числа, но и еще делает этот процесс отслеживаемым, получает фактически дополнительный уровень надежности.

Исследователи опирались на квантово-физический метод генерации случайных чисел, впервые представленный в 2018 году физиками из NIST. Специальное устройство создает пары квантово запутанных между собой фотонов, которые отправляются на две измерительные станции на расстоянии 90 метров друг от друга. Поляризация фотонов используется для создания строки цифровых битов.

Эти биты действительно генерируются случайно, поскольку принципы квантовой физики предполагают, что фотоны не имеют четко определенной поляризации, пока не будут обнаружены. При этом способ их обнаружения выбирается случайным образом для каждого места в отдельности. Затем результаты независимо проверяются устройствами в Университете Колорадо на другом конце города.

В рамках последнего обновления этой системы разработчики сделали возможной проверку процесса генерации случайных чисел для третьих лиц за счет фиксации времени на каждый шаг с использованием технологии блокчейна. Это изменение означает, что любой, кто получит доступ к общедоступным данным, сможет увидеть, был ли процесс поддельным.

Кроме этого разработчики существенно повысили эффективность системы. Теперь генерация 512 бит занимает примерно 20 секунд. В 2018 году для этого нужно было около 10 минут.

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В отдельном эксперименте, опубликованном в марте, другая группа исследователей впервые продемонстрировала, что случайные числа можно генерировать с помощью квантового компьютера. Эта техника очень перспективна и может быть проще в реализации, чем эксперимент NIST на основе запутанности. Но на данный момент система NIST единственная, которая полностью отслеживается.

Источник: Nature

Раздел Технологии выходит при поддержке

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