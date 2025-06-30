Сбой в Djinni удалил 20 000 резюме IT-специалистов — после апдейта в ночь на пятницу

Украинский сервис Djinni для анонимного поиска работы в IT пережил большой сбой, который, как оказалось, удалил около 20 000 резюме.

«В прошлую пятницу мы положили сайт и «потеряли» 22 тысячи резюме, которые были загружены в июне. Если вы кандидат и недавно обновляли или загружали свое резюм — проверьте, есть ли оно, и при необходимости загрузите еще раз. Если вы рекрутер и ссылка на резюме выдает 404 — пожалуйста, попросите кандидата переслать новую версию», — говорится в сообщении сервиса.

В дальнейших сообщениях сервис рассказал, что до сбоя, в четверг 26 июня на 23:50, планировался релиз большого обновления, над которым команда работала около месяца и который должен был сделать работу с резюме более удобной и безопасной для кандидатов. Вместо этого во время его развертывания возникли, казалось бы, временные проблемы, тогда как уже утром в пятницу оказалось, что скрипт удалил 300 тысяч «outdated» файлов из резюме.

«Наш скрипт удалил 300 тыс «outdated» файлов из резюме, но некоторые из них были на самом деле в использовании и из-за особенностей NFS volume когда начался рабочий день все эти 404 запросы сработали как DDOS сайта. Мы пробовали разные варианты, чтобы вернуть базу резюме и наш файловый storage в работающее состояние, но в конце концов нам пришлось поднимать бэкап за 1 июня. В результате Djinni не работал почти весь рабочий день пятницы и мы потеряли все резюме, которые кандидаты загрузили в июне».

В комментариях к посту разработчиков поддерживают, хотя и задаются вопросом — зачем грузить большое комплексное решение за раз и с релизом ночью. Похоже, главное IT-правило в этом случае распространилось не только на пятницу, но и на четверг.

Сайт Djinni был основан Максимом Ищенко в декабре 2015 года как часть DOU.ua, а впоследствии был перенесен на отдельный домен. В настоящее время сервис является одним из самых популярных ресурсов для поиска работы и найма среди украинских IT-специалистов. По состоянию на начало июня 2025 года на сайте находились резюме 85 тыс. кандидатов и были доступны 8 тыс. вакансий от компаний.