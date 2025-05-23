Новости IT-бизнес 23.05.2025 в 13:57 comment views icon

Microsoft уволила айтишника с 25-летним стажем по решению ИИ-алгоритма — в его день рождения

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Microsoft уволила айтишника с 25-летним стажем по решению ИИ-алгоритма — в его день рождения

Последние масштабные увольнения Microsoft, направленные на 3% персонала (около 6 000 человек), коснулись преимущественно программистов — только в Вашингтоне было сокращено около 2000 айтишников.

По словам компании, реструктуризация направлена «на автоматизацию рутинных процессов» — с помощью ИИ в частности, и, что более интересно, кандидатов для увольнений выбирал специально разработанный алгоритм. Это подтвердила на Reddit (через Economic Times) жена одного из уволенных программистов, которого подвинули с должности за несколько дней до его 48-летия.

«Мой муж проработал в Microsoft 25 лет. Его только что уволили, по случайному решению компьютерного алгоритма. Его последний день работы — пятница, когда ему как раз исполняется 48 лет».

Женщина уточняет, что ее муж является аутистом и страдает рассеянным склерозом, но, несмотря на это, очень редко брал больничные и всегда помогал коллегам.

«Он никогда не пропускал работу, даже если болел — делал все, что нужно, из дома. Работал более 60 часов в неделю, дежурил на Рождество и День благодарения, чтобы коллеги с детьми могли побыть дома. Никогда не просил о повышении или увеличении зарплаты — он просто продолжал работать и решать сложные проблемы».

Жена программиста уточняет, что написала пост не для жалости, а для огласки.

«Мне просто нужно, чтобы вы знали, что этот мир делает с людьми, которые отдают ему все — тихо, последовательно и никогда не прося чего-то большего».

Другой интересный (и несколько ироничный) момент заключается в том, что последние увольнения коснулись непосредственно директора по ИИ Microsoft Габриэлы Де Кейрос.

«На меня повлияла последняя волна сокращений в Microsoft», — написала женщина на X. «Мое сердце разбито из-за того, что увольняют так много людей, с которыми я имела честь работать».

Ожидаемо истории сотрудников вызвали шквал критики в соцсетях в сторону Microsoft, и больше всего — циничное использование ИИ для выбора «тех, кто не достоин дальнейшей работы».

«Было бы интересно узнать, сколько людей 40+ или с болезнями попали в этот перечень, предложенный алгоритмом», — написал один из пользователей соцсетей.

Напомним, что основатель Instagram, а ныне директор по продуктам в Anthropic, Майк Кригер прогнозировал, что работа инженеров-программистов кардинально изменится в следующие три года именно из-за искусственного интеллекта, а гендиректор Google Сундар Пичаи заявлял, что более четверти нового кода в компании уже создает ИИ. Подобную статистику ранее приводила и сама Microsoft, тогда как босс компании Сатья Наделла незадолго до увольнений призвал увеличить количество сгенерированного ИИ кода в компании до 50%.

Ранее ITC рассказывал историю айтишника, которого уволили, заменив ИИ — сейчас он живет в трейлере и якобы получил отказы на 800 работах.

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