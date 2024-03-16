СБУ предотвратила поставку в россию тысяч компонентов «Шахедов» и крылатых ракет — начальник департамента

Специалисты по цифровым технологиям СБУ постоянно работают над блокированием поставок в Россию компонентов оружия и уже заблокировали поступление компонентов для производства крылатых ракет и дронов «Шахед». Об этом сообщил во время телемарафона начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

«Мы осуществляем перекрытие цепей поставок компонентов к российскому оружию. Один из примеров — уже заблокировали поставки сервомоторов для производства 1600 «Шахедов» и 4000 микросхем для крылатых ракет», — рассказал Витюк.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уничтожают вдоль линии фронта систем радиоэлектронной борьбы и разведки российских оккупантов, перехватывают вражеские БПЛА и предотвращают координацию с них ударов по Вооруженным силам Украины. Также разведывательные операции департамента позволяют предотвращать человеческие жертвы и помогают в отражении российских хакерских атак.

«Кибервойна — это не что-то абстрактное и виртуальное. Каждая отраженная атака — это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы рф взломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате — прилет и десятки погибших», — пояснил глава ДКИБ.

Источник: СБУ

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