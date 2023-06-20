Сдела Adobe по приобретению Figma за $20 млрд под угрозой отмены — ЕС начинает антимонопольное расследование

Европейские антимонопольные органы готовятся начать официальное расследование сделки программного гиганта Adobe (разработчик Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) о поглощении облачной дизайнерской платформы Figma, сообщает Financial Times.

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Расследование может длиться в течение многих месяцев и вообще сорвать сделку на $20 млрд.

Решение еще раз демонстрирует беспокойство глобальных регуляторов о том, как крупные технологические фирмы, покупая менее инновационных конкурентов, могут подавлять конкуренцию.

«Adobe находится на предварительной стадии процесса регулирования и ведет конструктивные обсуждения сделки с регулирующими органами Великобритании, ЕС и США, тогда как Figma с нетерпением ждет продолжения переговоров с регулирующими органами», – говорится в заявлении, посланном Reuters.

В прошлом месяце британский регулятор, контролирующий конкуренцию, заявил, что также рассматривает соглашение Adobe-Figma, а Министерство юстиции США уже готовит антимонопольный иск, чтобы заблокировать его.

О планах по поглощению Figma было объявлено в сентябре прошлого года. Сумма сделки — $20 млрд, Adobe выплатит оговоренную сумму деньгами и своими акциями в пропорции 50/50. После завершения сделки (что планировалось уже в 2023 году) Дилан Филд, соучредитель и генеральный директор Figma, продолжит руководить командой Figma, подчиняясь Дэвиду Вадхвани, президенту Adobe Digital Media. До завершения сделки каждая компания будет продолжать работу независимо.