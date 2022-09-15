Adobe покупает Figma за $20 млрд — это крупнейшая в истории сделка такого рода

Американская компания Adobe (разработчик Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) договорилась о покупке Figma, разработчика одноименного графического онлайн-редактора для веб-дизайна. Сначала о вероятном подписании соглашения сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники, после чего Adobe официально подтвердила покупку Figma.

Сумма сделки составила $20 млрд — и это, по данным Bloomberg, наибольшее поглощение софтверной компании. Первоначально сообщалось, что сумма сделки составит около $15 млрд. Adobe оплатит покупку деньгами и своими акциями в пропорции 50/50. По состоянию на 2 сентября Adobe располагала $3,87 млрд денежных средств и их эквивалентов.

После завершения соглашения Дилан Филд, соучредитель и генеральный директор Figma, продолжит руководить командой Figma, подчиняясь Дэвиду Вадхвани, президенту Adobe Digital Media. До завершения сделки каждая компания будет продолжать работу независимо.

Как отмечает The Verge, за последние несколько лет Figma превратилась в серьезного конкурента сервиса Adobe XD, предлагающего схожие возможности для UI/UX дизайна. В то же время сервисы для дизайнеров приносят Adobe львиную долю дохода – около 60%. Именно эти два фактора сыграли ключевую роль при принятии решения. В Adobe видят в Figma ценное дополнение к собственному портфолио, которое поможет ускорить рост бизнеса и инновации.

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После объявления сделки, акции Adobe упали почти на 8% на премаркете. Лидер в сфере программного обеспечения для разработки графического дизайна сильно пострадал в результате технологического спада – акции Adobe потеряли более трети своей стоимости с начала года. В то же время, инвесторы все сильнее сомневаются в способности Adobe удержать лидерство в сфере ПО для веб-дизайна.

Относительно Figma, компания была основана в 2012 году Диланом Филдом и Эваном Уоллесом. Дела разработчика одноименного векторного онлайн-сервиса разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации совместной работы резко пошли вверх во время пандемии из-за роста тренда на удаленную работу. Среди ее клиентов такие известные IT-гиганты как Airbnb, Google, Netflix и Twitter. Среди главных инвесторов – венчурные фонды Kleiner Perkins, Index Ventures и Greylock Partners.

Соглашение хотят закрыть в 2023 финансовом году, но сначала, как всегда в таких случаях, его должны одобрить регуляторы и акционеры. Одновременно с соглашением Adobe опубликовала отчет за третий квартал — доход вырос на 13% до $4,43 млрд. Третий квартал подряд доход Adobe растет менее чем на 15%. Прогноз дохода на следующий квартал — $4,52 млрд, в то время как аналитики ожидали не менее $4,58 млрд.