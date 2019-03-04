Seat el-Born — концепт электрокроссовера на платформе VW MEB с мощностью 150 кВт, батареей на 62 кВтч и запасом хода 420 км (WLTP)

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Компания Seat, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen Group, представила электромобиль Seat el-Born, который будет продемонстрирован на грядущем Женевском автошоу. Этот кроссовер станет первой моделью бренда, основанной на модульной электромобильной платформе Volkswagen MEB.

Электрокроссовер Seat el-Born получил двигательную установку мощностью 150 кВт (204 л.с.), которая позволяет ему набирать 100 км/ч за 7,5 секунд. Набор камер и датчиков обеспечивает помощь водителю на втором уровне автономности, включая движение по полосе, автоматическое торможение и технологию Intelligent Park Assist.

Батарея емкостью 62 кВтч рассчитана на запас хода до 420 км по измерительному циклу WLTP. Аккумуляторы поддерживают скоростную зарядку с мощностью до 100 кВт, благодаря которой их можно зарядить от 0 до 80% за 47 минут. В электромобиле используется усовершенствованная система терморегулирования с тепловым насосом, которая позволяет увеличить запас хода на 60 км за счет уменьшения расхода энергии на обогрев салона.

Электромобиль получил характерный аэродинамичный дизайн с интегрированным спойлером, 20-дюймовыми колесами и солидным полезным объемом салона и багажника. Помимо основного цифрового дисплей на приборной панели также можно найти дополнительный 10-дюймовый инфотейнмент-экран.

Дизайн и начинка электромобиля (за исключением платформы MEB) были разработаны в Барселоне, при этом серийная версия модели будет производиться на фабрике Volkswagen в Цвиккау (Германия) вместе с электрическим хэтчбеком Volkswagen ID. Ожидается, что Seat el-Born выйдет на рынок уже в 2020 году.

Напомним, что в прошлом году Seat представил в Женеве электрический гоночный хэтчбек Cupra e-Racer с мощностью 680 л.с. и разгоном до сотни за 3,2 секунды.

Источник: Seat