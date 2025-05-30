SEC отозвала иск против Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США отозвала свой гражданский иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Совместные документы об окончательном отзыве подписали юристы SEC, Binance и основателя Binance Чанпена «CZ» Чжао.

SEC заявила, что это не отражает ее позицию в отношении других криптовалютных судебных процессов.

SEC подала иск против Binance и Чжао в июне 2023 года, обвинив биржу в искусственном завышении объемов торговли, отмывании средств клиентов и введении в заблуждение инвесторов относительно ее контрольных систем.

Binance также обвинялась в незаконном содействии торговле несколькими криптовалютными токенами, которые руководство SEC при администрации президента Джо Байдена считало такими, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.

Это дело было отдельным от признания Binance в ноябре 2023 года своей вины и штрафа в $4,32 млрд за нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями из-за пробелов во внутреннем контроле. Чжао признал свою вину и просидел за решеткой 4 месяца.

Также недавно SEC разъяснила, что определенные виды деятельности по принципу Proof of Stake (PoS) не являются торговлей ценными бумагами. SEC заявила, что участники майнинговой деятельности не обязаны регистрировать транзакции в комиссии согласно Закону о ценных бумагах. Кроме того, такая деятельность не подпадает под исключения от регистрации, изложенные в Законе о ценных бумагах в отношении майнинговой деятельности.

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Источник: Reuters