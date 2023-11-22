Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставку

Чжао также заплатит штраф в размере $50 млн.

Крупнейшая в мире криптобиржа выплатит $4,3 млрд для урегулирования дела об отмывании денег, инициированного Министерством юстиции США. Владелец и генеральный директор Binance признал себя виновным в нарушении законов и согласился уйти в отставку — Чжао также должен заплатить около $50 млн штрафа.

«Сегодня я покинул пост генерального директора Binance», — написал Чанпэн Чжао вчера в X (ранее Twitter). «Эмоционально решение далось мне нелегко, но я знаю, что оно верное. Я совершал ошибки и должен нести ответственность. Так будет лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня самого».

Пост гендиректора занимает Ричард Тенг — глава региональных рынков Binance. Также криптобиржа должна назначить независимого наблюдателя.

Несмотря на то, что Чжао не сможет занимать руководящий пост в Binance, по данным The Wall Street Journal, условия соглашения позволят ему сохранить контрольную долю в криптобирже.

«Binance способствовала нерегулируемым транзакциям криптовалюты на миллиарды долларов», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд во время пресс-конференции во вторник. «Платформа обслуживает преступников со всего мира, использующих эту криптобиржу для перемещения украденных средств и других преступных доходов».

Гарленд добавил, что Binance обеспечила транзакции на «почти» $900 млн между США и Ираном, который находится под санкциями, в то время, как ее команда по комплаенсу осознавала, что ее защита от отмывания денег была «неадекватной».

Ранее Reuters сообщал, что с 2018 года Binance обработала иранские транзакции на общую сумму в 7,8 миллиарда долларов.

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину CEO Binance Чанпэн Чжао, говорил, что криптобиржа выполнила первоначальные распоряжения международного правительства по ограничению лиц, находящихся под санкциями, но заявил, что дальнейшее расширение было бы «неэтичным». В апреле 2022 года было объявлено о пятом пакете европейских санкций, после чего Binance ограничила вывод средств со своих сервисов для россиян (в частности, имеющих активы общей стоимостью свыше €10 000). По оценкам источников Bloomberg, менее 50 000 человек на самом деле имеют счета, превышающие указанную сумму.

По состоянию на ноябрь 2022 года, на Binance были доступны 18 торговых рублевых пар и шлюзы ввода-вывода, позволяющие легко обходить санкции.

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В сентябре 2023 года Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса криптообменнику CommEX, и там уверенно заявили, что не принадлежат Binance, но отказались раскрыть имена владельцев, так как «не хотят публичности».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) впервые подала в суд на Binance и Чжао в июне, обвинив криптобиржу в незаконной деятельности в США и обмане инвесторов. В то же время, попытка заморозить средства криптобиржи не прошла.

Binance — лишь одна из криптоимперий, на которую SEC нацелилась после краха FTX, в дополнение к Coinbase и Kraken.