Нюансы о Binance: Чанпэн Чжао анонсировал новую книгу

Основатель биржи Binance Чанпен Чжао (CZ) объявил о выходе своей новой книги под названием Freedom of Money («Свобода денег»), релиз которой запланирован на этой неделе. В анонсе CZ подчеркнул, что график выхода может сместиться лишь при условии срочных правок от редакторов.





Автор отметил, что электронные версии на английском и традиционном китайском языках уже доступны для предварительного заказа, а печатное издание появится синхронно с запуском цифровых продаж. Книга охватывает ключевые этапы становления крупнейшей по объему торгов криптобиржи мира, в частности детали ее запуска и стратегии защиты клиентских активов.

Особое внимание уделено кризисным периодам в индустрии и личному опыту Чжао как лидера мнений в блокчейн-пространстве. Все средства, полученные от реализации проекта, Чанпэн Чжао намерен направить на благотворительность, не оставляя прибыли себе. Публикация Freedom of Money происходит на фоне активных обсуждений роли CZ в современном финансовом мире.

Важно заметить, что это не первая литературная попытка экс-главы Binance. В криптосообществе существует устойчивое убеждение, что предыдущие тексты или публичные заявления Чжао содержали завуалированные прогнозы относительно ценовой динамики биткоина. В частности, аналитики ранее замечали корреляцию между выходом его материалов и изменением рыночных настроений. Сторонники теории «пророчеств» считают, что новый труд может стать индикатором следующего большого движения биткоина, поскольку название книги прямо апеллирует к фундаментальной ценности первой криптовалюты — финансовой независимости.





Логика адептов технического анализа подсказывает, что выход Freedom of Money может спровоцировать волатильность. Учитывая опыт прошлых лет, когда активность Чжао в медиаполе совпадала с фазами накопления или прорыва ценовых уровней, инвесторы ожидают скрытые сигналы в тексте. Если автор снова акцентирует на устойчивости инфраструктуры и неизбежности массового внедрения криптоактивов, это может усилить бычьи настроения.

Сейчас ссылки на заказ ведут на платформа Amazon, где англоязычная версия маркирована кодом a.co/d/08NMxBOH. Чжао заверил, что переводы на другие региональные языки находятся в работе и будут представлены в течение следующих нескольких месяцев, несмотря на сложность процесса локализации.

Эта публикация воспринимается рынком не только как автобиография, но и как попытка подвести итоги после завершения его официальной карьеры на посту CEO Binance и отбытия срока заключения в США. Тем не менее, учитывая юридические ограничения, наложенные на CZ, содержание новинки, вероятно, будет более сдержанным и сосредоточенным на гуманитарных аспектах и образовательной миссии, что, впрочем, все равно не мешает рынку трактовать появление такой книги как символ начала нового цикла роста.

Дополнительным свидетельством масштабности проекта является объем мемуаров, который, по предварительным оценкам, составляет около 110 000-114 000 слов. Работа над рукописью длилась несколько лет, а китайская версия получила отдельное название — «Жизнь Binance»: прямой намек на фокус на внутренней кухне индустрии.

Интересно, что выход книги фактически совпадает с активной фазой другого некоммерческого проекта Чжао — Giggle Academy. Это бесплатная образовательная онлайн-платформа для детей, которая по состоянию на март 2026 года уже охватила более 184 000 учеников в 164 странах. Поскольку обе инициативы являются полностью благотворительными и самофинансируемыми, эксперты видят в этом новую стратегию CZ: трансформацию из агрессивного игрока рынка в глобального филантропа. Такое позиционирование может существенно смягчить давление регуляторов и создать положительный информационный фон, который обычно предшествует масштабным финансовым вливаниям в криптоэкономику.

Источник: Binance