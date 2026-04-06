Новости Крипто 06.04.2026

Нюансы о Binance: Чанпэн Чжао анонсировал новую книгу

Шадрін Андрій

Основатель биржи Binance Чанпен Чжао (CZ) объявил о выходе своей новой книги под названием Freedom of Money («Свобода денег»), релиз которой запланирован на этой неделе. В анонсе CZ подчеркнул, что график выхода может сместиться лишь при условии срочных правок от редакторов.


Автор отметил, что электронные версии на английском и традиционном китайском языках уже доступны для предварительного заказа, а печатное издание появится синхронно с запуском цифровых продаж. Книга охватывает ключевые этапы становления крупнейшей по объему торгов криптобиржи мира, в частности детали ее запуска и стратегии защиты клиентских активов.

Особое внимание уделено кризисным периодам в индустрии и личному опыту Чжао как лидера мнений в блокчейн-пространстве. Все средства, полученные от реализации проекта, Чанпэн Чжао намерен направить на благотворительность, не оставляя прибыли себе. Публикация Freedom of Money происходит на фоне активных обсуждений роли CZ в современном финансовом мире.

Важно заметить, что это не первая литературная попытка экс-главы Binance. В криптосообществе существует устойчивое убеждение, что предыдущие тексты или публичные заявления Чжао содержали завуалированные прогнозы относительно ценовой динамики биткоина. В частности, аналитики ранее замечали корреляцию между выходом его материалов и изменением рыночных настроений. Сторонники теории «пророчеств» считают, что новый труд может стать индикатором следующего большого движения биткоина, поскольку название книги прямо апеллирует к фундаментальной ценности первой криптовалюты — финансовой независимости.


Данные: Binance

Логика адептов технического анализа подсказывает, что выход Freedom of Money может спровоцировать волатильность. Учитывая опыт прошлых лет, когда активность Чжао в медиаполе совпадала с фазами накопления или прорыва ценовых уровней, инвесторы ожидают скрытые сигналы в тексте. Если автор снова акцентирует на устойчивости инфраструктуры и неизбежности массового внедрения криптоактивов, это может усилить бычьи настроения.

Сейчас ссылки на заказ ведут на платформа Amazon, где англоязычная версия маркирована кодом a.co/d/08NMxBOH. Чжао заверил, что переводы на другие региональные языки находятся в работе и будут представлены в течение следующих нескольких месяцев, несмотря на сложность процесса локализации.

Эта публикация воспринимается рынком не только как автобиография, но и как попытка подвести итоги после завершения его официальной карьеры на посту CEO Binance и отбытия срока заключения в США. Тем не менее, учитывая юридические ограничения, наложенные на CZ, содержание новинки, вероятно, будет более сдержанным и сосредоточенным на гуманитарных аспектах и образовательной миссии, что, впрочем, все равно не мешает рынку трактовать появление такой книги как символ начала нового цикла роста.

Изображение: Binance

Дополнительным свидетельством масштабности проекта является объем мемуаров, который, по предварительным оценкам, составляет около 110 000-114 000 слов. Работа над рукописью длилась несколько лет, а китайская версия получила отдельное название — «Жизнь Binance»: прямой намек на фокус на внутренней кухне индустрии.

Интересно, что выход книги фактически совпадает с активной фазой другого некоммерческого проекта Чжао — Giggle Academy. Это бесплатная образовательная онлайн-платформа для детей, которая по состоянию на март 2026 года уже охватила более 184 000 учеников в 164 странах. Поскольку обе инициативы являются полностью благотворительными и самофинансируемыми, эксперты видят в этом новую стратегию CZ: трансформацию из агрессивного игрока рынка в глобального филантропа. Такое позиционирование может существенно смягчить давление регуляторов и создать положительный информационный фон, который обычно предшествует масштабным финансовым вливаниям в криптоэкономику.

Источник: Binance

