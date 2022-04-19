Sega экранизирует игру «Streets of Rage» и заказала сценарий у создателя «Джона Уика»

После успехов фильмов о ежике Сонике, SEGA планирует экранизировать еще одну франшизу. На этот раз киноадаптацию получит «Streets of Rage» — игра в жанре beat ’em up. Как сообщают источники Deadline, сценарий для будущего фильма по спецзаказу студии написал Дерек Колстад, приложивший руку к серии «Джон Уик» и боевику «Никто».

Первая часть «Streets of Rage» от SEGA вышла в 1991 году для консоли Genesis. В игре рассказывается о полицейских – борцах с преступным синдикатом. Позднее вышли сиквелы для разных игровых платформ, в том числе Xbox One, PlayStation 4 и Switch. Последняя часть под названием «Streets of Rage 4» появилась в апреле 2020 года и разошлась тиражом более чем 2,5 млн копий.

Продюсировать фильм будут dj2 Entertainment и Escape Artists, выпустившие два фильма про Соника. И «Streets of Rage» станет следующим проектом после впечатляющих кассовых сборов «Sonic the Hedgehog 2».