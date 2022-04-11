Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2» продемонстрировал лучший стартовый уикэнд среди фильмов по видеоиграм

Новый фильм о приключениях Соника – Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2» – установил новый рекорд кассовых сборов в стартовый уикэнд в США для киноадаптации игры. В первый уикэнд проката этот фильм собрал в кинотеатрах $71 млн. Тем самым, он побил рекорд своего предшественника, установленный в 2020 году на уровне $57 млн.

Прежде чем пандемия коронавируса вызвала массовое закрытие кинотеатров по всему миру, первый фильм о Сонике собрал в мировом прокате $319. И можно предположить, что новый фильм Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2» находится на пути к тому, чтобы превзойти успех предшественника по кассовым сборам. Он уже собрал по всему миру около $141 млн.

Как и в случае с первым фильмом, по-видимому, время выхода в прокат было важным фактором раннего успеха Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2». Его главным конкурентом по кассовым сборам был широко раскритикованный фильм Morbius / «Морбиус» от Sony. Продажи билетов на него резко упали на 74% по сравнению с первыми выходными в прошлую пятницу. Он заработал всего $10,2 млн дополнительного внутреннего дохода после дебютных сборов в размере $39 млн.

Источник: Engadget