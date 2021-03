Рецензия на фильм «Никто» / Nobody

«Никто» (Nobody) – новый боевик от сценариста Дерека Колстада, создавшего кинофраншизу о Джоне Уике. На этот раз вместо Киану Ривза главную роль в экшене сыграл Боб Оденкерк, которому придется защищать семью от мести обезумевших криминальных авторитетов.

«Никто» / Nobody Жанр боевик

Режиссер Илья Найшуллер

В ролях Боб Оденкерк (Хатч Мэнселл), Конни Нильсен (Бекки Мэнселл), Кристофер Ллойд (отец Хатча), Джей Пи Ману (Даррен), Алексей Серебряков (Юлиан), RZA (Гарри Мэнселл), Кейдж Манро (сын Хатча) и др.

Студии 87North, Eighty Two Films, Odenkirk Provissiero Entertainment

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Боб Оденкерк, который машет кулаками и отстреливается от бандитов, – такого еще не было ни на больших, ни на малых экранах. Для актера, которого многие знают благодаря роли адвоката в сериалах «Во все тяжкие» (Breaking Bad) и «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul), это довольно неожиданный выбор жанра.

Как говорит в интервью сам Оденкерк, роль в экшне очень отличается от того, что он делал за всю свою кинокарьеру. Ранее, помимо участия в сериалах, на протяжении 25 лет Боб писал шутки для шоу Saturday Night Live, и все это время особо не усердствовал со спортом. Поэтому, чтобы подготовиться к роли в фильме «Никто», Оденкерк посвятил физическим тренировкам целых 2 года. К слову, его тренером был известный дублер Даниэль Бернхардт, который тоже сыграл в боевике.

В фильме «Никто» герой Боба Оденкерка – примерный семьянин по имени Хатч, безвылазно погрязший в рутине. Его усталость от повторяющихся дней показана в остроумно смонтированных буднях, которые пролетают буквально за считанные секунды, умещаясь в нескольких однотипных кадрах.

От такого однообразия можно сойти с ума, но Хатч держится. Ровно до тех пор, пока к нему домой не врываются грабители, угрожая оружием. Злоумышленники не наносят большого вреда, однако они становятся спусковым крючком для эмоций, которые герой так долго подавлял в себе. Оказывается, Хатч — вовсе не среднестатистический отец двоих детей, в его прошлом есть нечто пугающее, и оно вырывается наружу. Герой наконец с радостью выпускает пар на тех, кто этого заслужил, не подозревая, что он тем самым бросает вызов российскому криминальному авторитету.

Режиссером фильма выступил россиянин Илья Найшуллер (поставил боевик Hardcore Henry, а также снял клип False Alarm для певца The Weeknd), которого для проекта выбрал сам Боб Оденкерк. Вероятно, такое сотрудничество определенным образом отразилось на сценарии Дерека Колстада (к слову, Колстад не только придумал сюжет для всех частей John Wick, но также был задействован в сериале The Falcon and the Winter Soldier).

Создатели фильма уделяют довольно большое внимание презентации российских бандитов, в особенности личности главаря Юлиана – социопата с деньгами и связями, который заведует «общаком» (это слово будет звучать так абсурдно часто, что оно практически станет отдельным персонажем на уровне с другими оголтелыми криминальными авторитетами). Но и это еще не все, чтобы показать все безумные грани Юлиана (его играет Алексей Серебряков), придется понаблюдать за его танцами под российские песни из 90-х. Ну а дальше он наконец выйдет из себя, и настанет время для настоящих разборок.

Реакция таких криминальных авторитетов довольно предсказуема, поэтому на большом экране гораздо интереснее наблюдать за тем, как из себя выходит герой Боба Оденкерка, который до этого был воплощением сдержанности и спокойствия. Когда он вступает в схватку, становится видна работа создателей «Джона Уика» (в фильме в качестве продюсера задействован Дэвид Литч), правда, с менее впечатляющей постановкой боевых сцен, но с новым подходом к съемке отдельных деталей, например, тому, как замедляется камера, фиксируя летящее оружие.

Чтобы перестать сравнивать с «Джоном Уиком», стоит сказать, что у персонажа Оденкерка есть свои преимущества: он скучает по прошлому и постепенно открывает правду о себе (увы, никто его не слышит – просто потому, что уже не дышит) и вполне логично бросает все силы на защиту своей семьи, которая теперь находится в опасности.

Благодаря Оденкерку герой остается приземленным и более-менее реальным (но неубиваемым), даже когда в одиночку уничтожает наемников у себя на кухне. Дальше он расширит территорию действий, превратившись во взрослую и серьезную версию Кевина Маккаллистера. Правда, он не будет один дома, к нему присоединится отец, которого играет Кристофер Ллойд (Back To The Future). Его появление — приятнейший бонус фильма, особенно в моменты, когда Ллойд, несмотря на возраст, лихо отстреливается от бандитов.

Фильм «Никто» длится всего полтора часа, не проседает к финалу и всячески побуждает симпатизировать главному герою, который защищает не только свою семью, но и вступается за потенциальных жертв.